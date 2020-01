BIZIT seminar: Šta kada izostane podrška osnivaču kompanije?

Šta kada osnivač kompanije naumi da se povuče u korist svog (ili svojih) naslednika? Kakvi lomovi nastaju tom prilikom? Na svu sopstvenu muku i dvoumljenja oko povlačenja, nadovezuje se i to da osnivač ozbiljnu podršku za povlačenje s operativnog rada u kompaniji ima samo od naslednika. Neretko tu podršku s razlogom doživljava i kao pritisak jer se ne iskazuje uvek na pravi način. U pravilu, izostaje podrška svih ostalih koji ga okružuju – zaposlenih, poslovnih partnera, pa i supružnika.

Izostanak podrške zaposlenih

Mnogi teoretičari porodičnih kompanija ističu kako se one od drugih razlikuju i po većem stepenu lojalnosti i posvećenosti zaposlenih. Ne radi o lojalnosti zaposlenih kompaniji već o lojalnosti osnivaču. Osnivač je, naročito kod dobrovoljaca, a i kod prvopozivaca, otelotvorenje kompanije. Osim emotivnog odnosa kod zaposlenih je prisutan i praktičan aspekt – s osnivačem su proveli desetine godina i znaju na čemu su, znaju da i kad plane da će „ga proći“, s njim odavno imaju „definisane“ dogovore o plati i malim, sitnim beneficijama koje im mnogo znače … Sve to dovodi do toga da kod zaposlenih postoji realan strah od promene i pokušavaju da mu na direktan ili indirektan način signaliziraju „da još malo ostane“.

Izostanak podrške poslovnih partnera

Slično kao i zaposleni i poslovni partneri imaju i emotivne (u manjoj meri) i racionalne (u većoj meri) razloge da saradnja s osnivačem i vlasnikom kompanije potraje što duže. Snažna su njihova sećanja na davne dane kad su se upoznali i na mnoge noći u restoranima u kojima su slavili dobre poslove. A još je snažnije saznanje da su jedni drugima pomagali i da je on i dan-danas zbog njih spreman da prekrši politiku naplate potraživanja ili da izgovori „Ma daj im robu, oni su naši stari klijenti. Ti si se još u pesku igrao kad je on meni pustio onaj kamion…“. Dolazak novih menadžerski opismenjenih naslednika u profesionalizovanu kompaniju ostavlja malo nade da će saradnja biti na istim načelima kao ranije.

Izostanak podrške supruge

Može li jedna pametna žena poželeti svakodnevno i celodnevno društvo čoveka koji je dosad u kući provodio veoma malo vremena, koji je celog života bio naviknut da nekome određuje zadatke i koji ima veliku potrebu da komentariše njihovo sprovođenje? Ako prestane odlaziti u kancelariju opravdan je strah supruge da mu ne preostaje ništa drugo nego da zapoveda šta i kako treba da kuva, da se bavi detaljima, kao što je to voleo čitavog svog radnog veka, pa da sad sasvim ozbiljno primeti da je u salatu stavila puno ulja. Supruge su osnivača čitav svoj život provele pored njega a ne s njim, organizovale i postavile svoj životni ritam, i mudre među njima svesne su da je po njih najmanje pametno da se promeni uspostavljena dinamika.

Upravo su ovo teme o kojima ćemo razgovarati na drugom BIZIT seminaru o biznis transferu u privatnim kompanijama 11. marta u Klubu poslanika u Beogradu. Seminar, koji organizujemo u saradnji sa Adižes institutom i Borisom Vukićem, neće biti snimljen, tako da je lično prisustvo jedini način da čujete predavanja i ostvarite kontakt sa predavačima. Prijavite se već danas i ostvarite značajne popuste na cenu kotizacije.

Podelite s prijateljima

Tweet