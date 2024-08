Blackwell AI čipovi će kasniti mesecima

NVIDIA je otkrila “dizajnerske greške” u svojoj nadolazećoj seriji AI čipova, što bi moglo odložiti njihovo izdavanje za najmanje tri meseca, prema izveštaju The Information. Kompanija je navodno počela da obaveštava kupce o kašnjenju, uključujući Microsoft. Velike porudžbine novih Blackwell čipova prvobitno su bile planirane za isporuku tokom ove godine, ali izvori su za The Information rekli da se sada očekuju tek početkom 2025. godine. Osim Microsoft-a, publikacija navodi da su Google, Meta i druge velike kompanije naručile velike količine Blackwell čipova čija ukupna vrednost iznosi “desetine milijardi dolara”.

Dizajnerske greške i kašnjenja

NVIDIA je najavila čipove serije Blackwell u martu, ističući povećanje performansi do 30 puta u odnosu na njen vodeći H100, koji je osnova za neke od najvećih AI sistema danas. Kompanija je tada takođe rekla da bi čipovi Blackwell mogli smanjiti “troškove i potrošnju energije do 25 puta.” Međutim, prema informacijama The Information, pozivajući se na izvore uključene u projekat Blackwell čipova, “problemi s dizajnom pojavili su se neuobičajeno kasno u proizvodnom procesu.”

NVIDIA i njen proizvođač čipova, Tajvanska kompanija za proizvodnju poluprovodnika, trenutno sprovode testne proizvodne serije kako bi rešili probleme, prema izveštaju The Information, koji navodi da se prvi veliki isporuke možda neće realizovati pre prvog kvartala.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet