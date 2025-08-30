PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Blade Runner 2099 stiže sledeće godine

Nemanja Momčilović

Dugo najavljivana Blade Runner limitirana serija konačno ima okvirni datum izlaska. Prema informacijama koje prenosi Deadline, nastavak pod nazivom Blade Runner 2099 trebalo bi da se pojavi na Prime Video u 2026. godini.

PCPress.rs Image

Radnja još uvek tajna

Detalji zapleta i dalje nisu poznati, ali sam naslov sugeriše da će se priča odvijati 50 godina nakon događaja iz Blade Runner 2049. U produkciju je uključen i Ridley Scott, što dodatno pojačava očekivanja fanova.

Glumačka postava

Već ranije je potvrđeno da će u seriji igrati Michelle Yeoh, dok Deadline sada otkriva i nova imena:

  • Hunter Schafer
  • Dimitri Abold
  • Lewis Gribben
  • Katelyn Rose Downey
  • Daniel Rigby

Put od najave do postprodukcije

Još 2022. pojavile su se prve informacije da Amazon Studios razvija live-action seriju u Blade Runner univerzumu, ali je od tada bilo vrlo malo novih detalja. Sada, prema internoj poruci do koje je došao Deadline, projekat je ušao u postprodukciju, što znači da se konačno bliži svom debiju.

Izvor: Engadget

