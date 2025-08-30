Blade Runner 2099 stiže sledeće godine
Dugo najavljivana Blade Runner limitirana serija konačno ima okvirni datum izlaska. Prema informacijama koje prenosi Deadline, nastavak pod nazivom Blade Runner 2099 trebalo bi da se pojavi na Prime Video u 2026. godini.
Radnja još uvek tajna
Detalji zapleta i dalje nisu poznati, ali sam naslov sugeriše da će se priča odvijati 50 godina nakon događaja iz Blade Runner 2049. U produkciju je uključen i Ridley Scott, što dodatno pojačava očekivanja fanova.
Glumačka postava
Već ranije je potvrđeno da će u seriji igrati Michelle Yeoh, dok Deadline sada otkriva i nova imena:
- Hunter Schafer
- Dimitri Abold
- Lewis Gribben
- Katelyn Rose Downey
- Daniel Rigby
Put od najave do postprodukcije
Još 2022. pojavile su se prve informacije da Amazon Studios razvija live-action seriju u Blade Runner univerzumu, ali je od tada bilo vrlo malo novih detalja. Sada, prema internoj poruci do koje je došao Deadline, projekat je ušao u postprodukciju, što znači da se konačno bliži svom debiju.
