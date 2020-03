Blade Runner iz 1997: Izgubljena igra stiže na konzole i računare

Blade Runner, naučno-fantastični film iz 1982. godine, ima kompleksnu istoriju, pa se na projekciju dugo čekalo zbog brojnih odlaganja. PC igra koja je nastala na njegovim temeljima je prošla nešto bolje, sve dok nije izgubljen izvorni kod. Ljubitelji filma odlučili su da se udruže sa GOG.com, i rekonstruišu igru, pa je krajem 2019. postala dostupna za manje od 10 dolara.

Nakon toga odlučeno je da se igra prilagodi i PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch konzolama, te modernim računarima, i očekuje se da do nestrpljivih korisnika stigne do kraja 2020. godine. Iza projekta e stao Nightdive Studios, koji tvrdi da se radi o premijum restauraciji, kojja nudi detaljno obnovljene junake, animacije, te scene između nivoa.

Procedura nije bila jednostavna, pa je za analiziranje koda bilo potrebno čak osam godina, da bi se igra na kraju sklopila i dobila formu koju ima danas. Program ScummVM je početkom 2019. dodao podršku za Blade Runner, ali je bilo neophodno da igrači imaju i dodatne fajlove kako bi mogli da pokrenu igru.

Igrač dobija ulogu detektiva Ray McCoya, čiji je zadatak da lovi replikante, a u isto vreme kada i Rick Deckard, glavni junak filma. Tako McCoy traga za dokazima, ispituje osumnjičene, i na kraju hapsi i sklanja androide koji su skrenuli s puta. Igra napreduje u realnom vremenu, što nije običaj kada su ovakve avanture u pitanju, a prikazuje i druge junake iz filma, tako da bi ljubitelji trebalo da provere o čemu se radi.

