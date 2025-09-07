Blizzard Diablo tim se sindikalno udružio

Više od 450 programera igara u Blizzardom Diablo timu formiralo je sindikat, što ih čini jednom od najvećih i najnovijih grupa Microsoft radnika koje su to učinile. Novi sindikat uključuje programere igara, umetnike, dizajnere, inženjere i pomoćno osoblje u franšizi Diablo, prema saopštenju za štampu Udruženja komunikacionih radnika Amerike (CWA), koji su glasali „snažno za“ da ih zastupa CWA.

Diablo tim nastoji da poboljša kompenzacije, sigurnost posla i uslove na radnom mestu u okviru svoje matične kompanije Microsoft. Preko 3.500 zaposlenih u Microsoft je sada u sindikatima CWA, uključujući više od 500 programera World of Warcraft-a koji su prošle godine formirali Blizzard prvi sindikat od zida do zida. Microsoft je početkom ove godine otpustio čak 9.100 zaposlenih, a 2024. godine 1.900 zaposlenih u kompanijama Activision Blizzard i Xbox.

„Sa svakim sledećim krugom masovnih otpuštanja, svedočila sam kako strah kod mojih kolega postaje sve jači jer se čini da nikakva količina napornog rada nije dovoljna da nas zaštiti“, rekla je Kelly Yeo, članica organizacionog odbora sindikata Diablo. „Ovo je samo prvi korak za nas da se pridružimo pokretu koji se širi industrijom koja je umorna od života u strahu.“

Izvor: TheVerge