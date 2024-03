Blizzard je upravo ubio Diablo 4 objavljivanjem liste promena 

Blizzard bi trebalo da nazove sledeću sezonu Diablo 5, jer su promene koje dolaze tako temeljne i široke da će delovati kao da igrate potpuno nov nastavak.

Sezona 4 će dodati moćno pravljenje plena, nove podrume, nove bosove, i veliku listu promena

Nakon meseci nagoveštaja masovnog preuređenja osnovnog dizajna Diablo 4, Blizzard je danas koristio svoj Campfire Chat strim da prođe kroz preuređenje plena sezone 4 i mnogih drugih osnovnih sistema igre tokom skoro dva sata strima. Promene dodiruju skoro svaki aspekt igre, što je verovatno razlog zašto je strim otvorio direktor igre Joe Shely definisanjem najvažnijih aspekata Diablo 4 kao odluka koje donosite pre borbe i onih koje donosite između da pripremite šta vas očekuje sledeće sezone. Preuređenje plena sezone 4 ponovo definiše kako gradite svoj lik kroz plen i dodaje veoma potrebnu složenost – i kreativnost – Diablo 4 karakterističnom napredovanju likova. Stvari u Diablo 4, i vaš lik kao rezultat toga, postaće fleksibilniji na načine na koje nikada nisu bili od izlaska igre. Na primer, par rukavica može pasti sa samo nekoliko željenih statistika, ili prefiksa, i – putem dva nova sistema pravljenja – sada ih možete oblikovati prema vrsti gradnje koju želite da igrate. Blizzard je očigledno crpeo inspiraciju iz igara Last Epoch i Path of Exile da bi dodao ogroman nivo prilagođavanja svom plenu. Nada je da je doba pretraživanja gomila opreme za savršene predmete konačno gotovo – i Blizzard veruje da se to može učiniti bez filtera plena.

Potpuno nov način unapređivanja plena

Hajde da prođemo kroz teorijski primer kako će raditi unapređivanje plena u sezoni 4 i kasnije:

Pobedite bossa koji ispušta rukavice sa tri statistike na njima (Legendarni i Retki predmeti sada imaju za jednu statistiku manje na sebi)

Skoro su savršene za vas ali će trebati da budu Temperovane kod kovača

Temperujete svoje rukavice sa novim ‘ručnim’ predmetom koji ste pronašli koji dodaje jednu od četiri na mobilnosti bazirane statistike (npr. brzina kretanja, smanjenje cooldown-a izbegavanja, itd.)

Imate sreće i dobijate dodatu statistiku brzine kretanja na svoj predmet pre nego što potrošite maksimalni broj Temper ponovnih pokušaja

Dodajete još jednu statistiku koja čini da vaša veština Bone Splinters puca više projektila

Zatim koristite novi sistem Masterworking-a da nasumično povećate jednu od statistika, uključujući i Temperovane, na rukavicama još više, do 12 puta

Ponovo imate sreće i dobijate četiri unapređenja svoje brzine kretanja, značajno povećavajući statistiku (svaka četiri unapređenja brojevi drastično skoče)

Sada ste najbrži nekromanser koji je ikada živeo.

Ovo je, naravno, hiperspecifičan primer. Ne verujemo da će većina igrača želeti 40% bonusa na brzinu kretanja na svojim rukavicama, ali dobijate ideju: Možete gurati svoje omiljene statistike do apsurdno visokih brojeva na svakom komadu opreme. I neke od statistika će fundamentalno promeniti kako veštine funkcionišu – maksimalna statistika Bone Splinters verovatno će pokriti ekran projekttilima. I to je samo jedan primer; ima ih još mnogo za druge klase da otkriju u sezoni 4.

