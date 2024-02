Blizzard se slaže da se Sezona 3 Diablo IV “može poboljšati”

Dok se svi uzbuđivali zbog Sezone 3 Diablo IV nakon relativnog uspeha Sezone 2, bili su prisutni upozoravajući znaci da to možda neće sve ići glatko.

Postojali su početni strahovi da bi Season of the Construct mogla biti odložena nakon što Blizzard nije ni pomenuo da je nova sezona potvrđena za određeni datum sve do dve nedelje pre toga. Praznična sezona se uplela, ali svi su bili srećni što neće biti odlaganja najnovijeg dela u Sanctuaryju.

A zatim je lansirana, i kao i obično, bilo je pritužbi da je dosadna i da nema dovoljno toga za raditi, dok su elitni igrači prolazili kroz sve to i stizali do nivoa 50 vrlo brzo. Naravno, ovo se sigurno ne odnosi na one koji igraju igru nešto sporijim tempom, pa morate uzeti deo pritužbi s rezervom, ali ovog puta izgleda da se Blizzard zaista slaže s tim.

Sada je Blizzard imao težak dan, pogođen velikim delom otpuštanja koje je Microsoft upravo najavio, pa je moguće da osoba koja je izrekla sledeće više nije zaposlenik Blizzarda.

Joe Shely, direktor igre Diablo IV, izjavio je: “Pažljivo proučavamo povratne informacije, posebno od ljudi koji su već igrali mnogo sati, i dogovorili smo se oko nekoliko stvari koje se mogu poboljšati. Više detalja uskoro.”

Sada je teško reći koliko će brzo ti detalji stići s obzirom na to da je Microsoft odlučio da se “uskladi sa strategijom i planom izvršenja s održivom strukturom troškova”, ukratko rečeno, razdvajanjem gotovo 2000 ljudi od njihovog zaposlenja, ali malo je verovatno da će to ubrzati stvari.

Važno je napomenuti da se ovo odnosi samo na Sezonu 3 Diablo IV. Diablo 3 je dostigao 30. sezonu, pa je Blizzard verovatno još uvek u fazi usklađivanja s balansiranjem.

Izvor: Readwrite

