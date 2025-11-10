Blue Origin otkazao drugo lansiranje

Bezos nije posalo rakete u svemir.

Svemirska kompanija Blue Origin otkazala je drugo lansiranje svoje mega rakete. Raketa je trebalo da poleti u nedelju popodne ali zbog vremenskih uslova je otkazan probni let.

Osim vremenskih uslova na otkazivanje je uticao i manji problem sa opremom oko lansirne rampe a i najmanje jedan kruzer se previše približio putanji leta.

Kompanija je saopštila da će pokušati ponovo da lansira raketu u sredu. Međutim, i ovo lansiranje je pod znakom pitanja. Federalna uprava lansiranja u svemir je zbog obustave rada vlade saopštila da ograničava letove.

Bezos ni ovog puta nije poslao „pakete“ u svemir. A nije izvesno ni da će to učiniti tokom ove nedelje.

Izvor: techcrunch.com