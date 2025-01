Blue Origin-ov raketni sistem New Glenn uspešno završio finalno testiranje pred prvi let

Blue Origin-ov New Glenn teški raketni sistem sada je spreman za prvi let. Kompanija je obavila i uspešno završila punu simulaciju brojača odbrojavanja za lansiranje rakete.

Prema izveštajima The New York Times-a, Blue Origin je morao nekoliko puta da pokuša odbrojavanje tokom nekoliko sati. Na kraju kompanija je uspela da zapali i pokrene sedam motora New Glenn-a na 24 sekunde.

Tankovi New Glenn-a su bili napunjeni gorivom. Raketa je opremljena simulacijom, kao da zaista kreće u svemir. Blue Origin navodi da je ovo prvi put da se vozilo ponašalo kao integrisani sistem. Potpredsednik New Glenn-a, Jarrett Jones nazvao je završetak testa “ogromnim dostignućem”. Savezna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) je takođe odobrila kompaniji dozvolu za lansiranje New Glenn-a. To znači da je sada zaista spreman za let.

Kompanija opisuje New Glenn kao “gigantsku, ponovo upotrebljivu raketu napravljenu za veće misije”. Takođe su naveli da je “dizajnirana sa bezbednošću i redundancijom potrebnim za let ljudi”, iako će njegov prvi let biti bez posade.

rvobitno je bilo planirano da let započne u oktobru i da nosi dva NASA satelita na Mars, ali je to moraolo biti otkazano jer raketa nije bila spremna do tada. New Glenn će sada prvi put poleteti sa Blue Ring Pathfinder-om, koji je deo Blue Ring platforme koja će ponuditi usluge svemirskih letelica klijentima. Iako Blue Origin nije najavila novi datum lansiranja rakete, očekuje se da će to biti prvi let kompanije za 2025. godinu, koji bi mogao biti zakazan već 6. januara.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet