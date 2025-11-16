Blue Origin postigao prvo sletanje na NASA svemirsku letelicu

Bezos je isporučio robu.

Blue Origin je iz drugog pokušaja spustila svoju mega raketu New Glenn na dron u Atlanskom okeanu. Uspešno lansiranje potencijalno promeniće način na koji posmatramo svemir.

Uspešno lansiranje koje je izvela kompanija Blue Origin može da pomogne da novi raketni sistem postane opcija za slanje večih korisnih tereta u svemir na Mesec ali i dalje.

Raketa je samo nakon pola sata od poletanja uspešno rasporedila prvi komercijalni teret na dve smenirske letelice za NASU koje će putovati na Mars kako bi proučavale amtosferu crvene planete.

Blue Origin je uspešnom misijom stala kao glavna konkurencija SpaceX. A samo dostignuće je značajno i za širi svemirsku industriju. Raketa je oko četiri minuta leta odvojila deo koji je otišao u svemir dok se nosač vratio nazad na Zemlju. Nakon deset minuta od leta, raketa nosač visoka 59 metara sletela je uspešno na platformu.

Čestitkama se pridružio i Mask.

Izvor: techcrunch.com