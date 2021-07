Blue Origin: Prvi let u kosmos s posadom

Kompanija Blue Origin je dobila odobrenje za prvi let s posadom. Misija put kosmosa kreće 20. jula, a u letelici će se naći i osnivač kompanije Jeff Bezos.

Letelica će stići do „ivice svemira“, što je prvi korak ka budućnosti u kojoj će čovečanstvo svoje postojanje proširiti i na druge svetove. Raketa po imenu New Shepard ima skromne ciljeve, budući da će, poput letelice SpaceShipTwo kompanije Virgin Galactic, posadu povesti na kratak let – iznad Karmanove linije koja predstavlja granicu između Zemljine atmosfere i svemira. New Shepard je tradicionalna raketa, što znači da će se kapsula s putnicima u nekom trenutku odvojiti od dela u kojem se nalaze motori uz pomoć kojih će se vinuti put kosmosa.

Testovi su uspešno obavljeni još u aprilu, što znači da će se raketa kroz nekoliko dana stići do visine od oko 100 kilometara. To ne znači da će Bezos biti prvi milijarder u kosmosu, budući da ga je Richard Branson preduhitrio s misijom Virgin Galactic SpaceShipTwo. Iz kompanije Blue Origin tvrde da to ipak nije bio pravi let u kosmos, budući da misija nije prešla Karmanovu liniju.

Mnogi pak ističu da ni Virgin Galactic, ni Blue Origin letovi nisu pravi put u kosmos, za razliku od leta koji kompanija SpaceX planira do kraja godine, a u okviru kojeg će putnici krenuti ka Internacionalnoj svemirskoj stanici. Cene putovanja su različite, pa je Virgin Galactic tražio 250 hiljada dolara, Blue Origin 500 hiljada, dok će za desetodnevnu SpaceX misiju do Internacionalne svemirske stanice putnici morati da izdvoje čak 55 miliona dolara.

Izvor: Engadget

