Blue Origin uspešno poslao turiste na ivicu svemira posle duže pauze

Blue Origin se vratio u igru svemirskog turizma

Kompanija za svemirske letove Džefa Bezosa je uspešno obavila let sa šest putnika. Oni su platili za put do ivice svemira i nazad. Time je prekinuta skoro dvogodišnja pauzu od letova sa posadom. Ovo je bio sedmi put Blue Origin-a sa ljudima na brodu.

Misija je bila kratak izlet da se pređe Karmanova linija, ili granica svemira, oko 100km iznad Zemlje. Letelica je poletela sa lansirnog mesta kompanije Launch Site One u zapadnom Teksasu.

Šest osoba unutar kapsule New Shepard uključivalo je i 90-godišnjeg Eda Dvajta. Ed Dvajt je bio pionir i važna ličnost u istoriji svemirskih letova, jer je bio među prvim pionirima koje su bile uključene u obuku za astronaute.

Raketa New Shepard

Prošao je obuku, ali na kraju nije bio izabran za NASA-in korpus astronauta, i nikada nije stigao u svemir sve do sada. Takođe, na brodu su bili Mejson Anđel, Silven Širon, Kenet L. Hes, Kerol Šaler i Gopi Totakura. Oni su nakratko mogli da otkopčaju pojaseve i iskuse bestežinsko stanje. Posada je bezbedno sletela nazad na zemlju oko 10 minuta nakon lansiranja. Jedan od tri padobrana kapsule nije se pravilno otvorio prilikom povratka, ali to nije predstavljalo problem za sletanje zahvaljujući sistemima redundancije koji su predviđeni za takve situacije.

Ovo je takođe bila 25. misija za raketu New Shepard. Poslednji put je letela sa posadom u avgustu 2022. godine, ali je pretrpela strukturni kvar na mlaznici motora narednog meseca tokom lansiranja misije sa teretom i nije ponovo letela sve do decembra 2023. godine. Tada se vratila i obavila još jedan let sa teretnom misijom. Ovo lansiranje je prvo sa putnicima posle skoro dve godine.

Izvor: Engadget

