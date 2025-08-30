Bluesky blokirao korisnike iz Misisipija

Korisnici koji se povezuju na Bluesky iz Misisipija više ne mogu da pristupe aplikaciji. Decentralizovana društvena mreža objasnila je da novi zakon te američke države o verifikaciji godina na društvenim mrežama „fundamentalno menja“ način na koji funkcioniše platforma i da njen mali tim i ograničeni resursi ne mogu da isprate te zahteve.

Razlika između Misisipija i UK regulative

Bluesky navodi da se već pridržava britanskog Online Safety Act-a, ali da se taj model bitno razlikuje od propisa u Misisipiju. U UK proverava godine samo u slučajevima kada korisnici pristupaju određenom sadržaju ili funkcijama. Nasuprot tome, u Misisipiju niko ne može koristiti platformu ako prethodno ne dostavi osetljive podatke radi dokazivanja starosti.

Zakon takođe obavezuje platformu da vodi evidenciju o korisnicima mlađim od 18 godina i da aktivno sprečava njihov pristup „štetnim materijalima“. Vrhovni sud SAD je početkom meseca odbio da blokira zakon, čime je on i stupio na snagu.

Zašto Bluesky ne može da ispuni uslove

Platforma tvrdi da nema kapacitete da razvije sisteme verifikacije, procese za roditeljski pristanak i potrebnu infrastrukturu za usklađivanje sa propisima. Pored toga, rizikovala bi kazne i do 10.000 dolara po korisniku ako vlast proceni da nije u skladu sa zakonom.

Bluesky naglašava da ovakva pravila idu u korist velikih tehnoloških kompanija, koje imaju resurse da se usklade, dok istovremeno „guše inovacije i konkurenciju koja donosi benefite korisnicima“.

Poruka korisnicima iz Misisipija

Svi koji pokušaju da pristupe mreži iz ove savezne države sada će dobiti obaveštenje u aplikaciji sa objašnjenjem zašto Bluesky više nije dostupan u Misisipiju.

Izvor: Engadget