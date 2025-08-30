PC - Naših 30
Bluesky blokirao korisnike iz Misisipija

Nemanja Momčilović

Korisnici koji se povezuju na Bluesky iz Misisipija više ne mogu da pristupe aplikaciji. Decentralizovana društvena mreža objasnila je da novi zakon te američke države o verifikaciji godina na društvenim mrežama „fundamentalno menja“ način na koji funkcioniše platforma i da njen mali tim i ograničeni resursi ne mogu da isprate te zahteve.

PCPress.rs Image

Razlika između Misisipija i UK regulative

Bluesky navodi da se već pridržava britanskog Online Safety Act-a, ali da se taj model bitno razlikuje od propisa u Misisipiju. U UK proverava godine samo u slučajevima kada korisnici pristupaju određenom sadržaju ili funkcijama. Nasuprot tome, u Misisipiju niko ne može koristiti platformu ako prethodno ne dostavi osetljive podatke radi dokazivanja starosti.

Zakon takođe obavezuje platformu da vodi evidenciju o korisnicima mlađim od 18 godina i da aktivno sprečava njihov pristup „štetnim materijalima“. Vrhovni sud SAD je početkom meseca odbio da blokira zakon, čime je on i stupio na snagu.

Zašto Bluesky ne može da ispuni uslove

Platforma tvrdi da nema kapacitete da razvije sisteme verifikacije, procese za roditeljski pristanak i potrebnu infrastrukturu za usklađivanje sa propisima. Pored toga, rizikovala bi kazne i do 10.000 dolara po korisniku ako vlast proceni da nije u skladu sa zakonom.

Bluesky naglašava da ovakva pravila idu u korist velikih tehnoloških kompanija, koje imaju resurse da se usklade, dok istovremeno „guše inovacije i konkurenciju koja donosi benefite korisnicima“.

Poruka korisnicima iz Misisipija

Svi koji pokušaju da pristupe mreži iz ove savezne države sada će dobiti obaveštenje u aplikaciji sa objašnjenjem zašto Bluesky više nije dostupan u Misisipiju.

Izvor: Engadget

