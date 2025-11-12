Bluesky broji 40 miliona korisnika i uvodi dugme „dislikes“ u beta fazi

Nova funkcija sugeriše sadržaj koji korisnici ne žele — i stavlja naglasak na veću kontrolu algoritma. Bluesky je postigao značajan preokret u razvoju kada je objavio da je dostigao 40 miliona korisnika širom sveta. Kao deo ovog jubileja, društvena mreža pokreće novu beta-verziju funkcije „dislikes“ koja korisnicima omogućava da označe sadržaj koji ne žele da vide — čime se algoritam uči da im prikazuje manje sličnih objava.

Veći fokus na personalizaciju sadržaja

Novi sistem „dislike“ funkcije nije zamišljen kao tradicionalni mehanizam „glasanja protiv“, već kao signal algoritmu da određeni tipovi objava treba da budu manje prisutni u korisničkom feedu. Bluesky objašnjava da ova opcija utiče ne samo na rang listu glavnog feeda, već i na vidljivost komentara i odgovora — što korisniku daje konkretniji uticaj na to šta će videti.

Pored toga, platforma eksperimentira i sa konceptom „social neighborhoods” — mapiranjem bliskih interakcija između korisnika kako bi se prioritet sastavljanja feeda dao onima koji su „bliže“ vašoj mreži kontakata, a ne samo popularnim objavama. Time Bluesky želi da pruži osećaj relevantnijeg i personalizovanijeg iskustva.

Za korisnike i kreatore sadržaja ovo znači da se okean mogućnosti više bazira na individualnim interesovanjima nego na opštem broju lajkova. Funkcija je za sada u beta-stadijumu, i kompanija navodi da će analizirati podatke i prilagoditi sistem pre uvodjenja u širu upotrebu.

Kontekst i implikacije

Rast platforme na 40 miliona korisnika pokazuje da Bluesky dobija zamah u srcu digitalne migracije — korisnici traže alternative established mrežama koje su suočene sa kritikama vezanim za algoritamsku kontrolu i moderaciju sadržaja. Nova funkcija „dislikes“ može biti signal da Bluesky želi da se pozicionira kao mreža koja daje veću kontrolu korisniku, a ne samo impresivan broj lajkova i hyper-viralni sadržaj.

Međutim, izazov ostaje promena u ponašanju zajednice i navikama korisnika. Da bi funkcija bila uspešna, potrebno je balansirati između slobode izražavanja i izbegavanja filter mehura — i upravo ovde leži pravo pitanje: može li sistem markiranja sadržaja koji se ne želi zaista doprineti kvalitetnijem iskustvu i smanjenju „otrovnih“ interakcija? Ako Bluesky uspe u tome, možda će ostalima pokazati novi put u evoluciji društvenih mreža.

Izvor: Techcrunch