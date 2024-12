Bluesky neće trenirati AI modele na podacima svojih korisnika

Bluesky, platforma koja je zabeležila ogroman rast posle američkih izbora, objavila je u petak da neće koristiti sadržaj svojih korisnika za treniranje generativne veštačke inteligencije (GenAI). Ova odluka predstavlja jasnu suprotnost politikama platformi kao što su X (bivši Twitter) i Meta Threads, koje dozvoljavaju korišćenje korisničkih objava za AI trening. Zanimljivo je da je Bluesky ovu odluku objavio istog dana kada su stupili na snagu novi uslovi korišćenja platforme X, koji omogućavaju partnerima da koriste sadržaj korisnika za treniranje AI modela.

Bluesky podržava kreatore i umetnike

„Mnogi umetnici i kreatori pronašli su dom na Bluesky platformi, i čuli smo njihove zabrinutosti u vezi s korišćenjem njihovih podataka za trening AI sistema na drugim platformama,” objavio je Bluesky u petak (preko The Verge-a). „Ne koristimo vaš sadržaj za treniranje generativne veštačke inteligencije, niti imamo nameru da to činimo.”

Iako ne koristi korisnički sadržaj za generativne AI modele, Bluesky je objasnio da veštačku inteligenciju koristi za interne procese, poput moderacije sadržaja. „Bluesky koristi AI interno kako bi pomogao u moderaciji sadržaja, što nam omogućava da filtriramo objave i zaštitimo ljudske moderatore od štetnog sadržaja,” navela je kompanija. Dodali su i da se AI koristi za algoritme koji pokreću Discover feed. Bluesky je naglasio da nijedan od ovih sistema nije GenAI treniran na korisničkom sadržaju.

The Verge je primetio da Bluesky-jev robots.txt fajl ne sprečava kompanije poput OpenAI ili Google-a da prikupljaju podatke sa sajta. Bluesky je objasnio da je to posledica otvorene i javne prirode platforme. „Kao što robots.txt fajlovi ne garantuju sprečavanje spoljašnjih kompanija u prikupljanju podataka, tako je i ovde slučaj,” rekla je portparolka Emily Liu za The Verge. Dodala je da Bluesky aktivno radi na načinima kako da zaštiti korisničku privatnost i osigura poštovanje njihove saglasnosti.

Porast korisnika nakon izbora

Iako je Bluesky i dalje autsajder u poređenju sa platformama X i Threads, beleži značajan rast. Platforma je prešla prag od 15 miliona korisnika u sredu, nakon što je samo u protekloj nedelji dodala više od milion novih korisnika.

Prema analizi kompanije SimilarWeb, porast prijava na Bluesky poklopio se sa značajnim brojem deaktivacija X naloga. „Više od 115.000 korisnika iz SAD deaktiviralo je svoje X naloge 7. novembra, što je više nego bilo kog prethodnog dana tokom mandata Elona Muska,” navodi izveštaj. Paralelno, saobraćaj na sajtu Bluesky i broj dnevno aktivnih korisnika naglo su porasli tokom nedelje pre i posle dana izbora.

Izvor: Engadget

