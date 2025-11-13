Bluesky uvodi „dislike“ dugme i koncept društvenog susedstva

Društvena mreža Bluesky testira novo „dislike“ dugme koje korisnicima omogućava da označe vrste objava koje ne žele da vide u svom Discover feedu. Ova funkcija deo je šireg seta eksperimenata kojima kompanija pokušava da poboljša kvalitet razgovora i relevantnost sadržaja na platformi.

Koncept „društvenog susedstva“ i personalizovani razgovori

Glavna ideja novih testova zasniva se na principu „društvene bliskosti“ (social proximity). Bluesky želi da izgradi sistem koji će svakog korisnika smeštati u „društveno susedstvo“, tj. mrežu ljudi sa kojima već komunicira ili sa kojima bi verovatno imao slična interesovanja.

Cilj je da se u prioritetu prikazuju odgovori i objave korisnika iz te neposredne mreže, čime bi razgovori postali „relevantniji, poznatiji i manje skloni nesporazumima“. U tom kontekstu, dislike dugme — koje je interno i nije javno vidljivo — pomaže sistemu da nauči koje teme i tipove objava korisnik želi ređe da vidi, ali bi moglo i da utiče na rangiranje odgovora unutar sopstvenih niti i niti drugih ljudi iz istog „susedstva“.

Promene u načinu odgovaranja i borba protiv loših komentara

Bluesky već ima opciju da se odgovori na objavu ograniče samo na pratioce, ali kompanija želi više fleksibilnosti. U toku je testiranje izmene ponašanja Reply dugmeta — umesto da odmah otvori prazan prozor za odgovor, sada prvo prikazuje celu nit razgovora, kako bi korisnik bolje razumeo kontekst.

Ova promena, zajedno sa novim modelom za prepoznavanje loših ili toksičnih odgovora, trebalo bi da doprinese zdravijem komunikacijskom okruženju.

Potencijalne posledice i kritike

Dok neki korisnici pozdravljaju ove promene jer donose veću kontrolu nad sadržajem i notifikacijama, drugi upozoravaju da koncept „društvenog susedstva“ može dodatno ojačati filter balone i smanjiti raznolikost mišljenja.

Bluesky je već bio na meti kritika jer nije uklanjao naloge koji krše smernice zajednice. Novi sistem bi mogao da smanji izloženost sukobima, ali i da ograniči konstruktivne rasprave koje su važne za otvoren dijalog na platformi.

Izvor: Engadget