BMW Heart of Joy: nova generacija tehnologije u pokretu

Nekada se govorilo da motor automobila ima dušu… Danas, kad to izgovore inženjeri, sve češće se zapravo misli na svemogući softver. U vremenu u kom telefoni sami pišu poruke, a veštačka inteligencija odlučuje šta ćemo gledati, slušati i kupiti, sasvim je prirodno da se i automobili menjaju. BMW je to razumeo među prvima: da revolucija više ne dolazi iz mehanike, već iz koda.

predsednik upravnog odbora Oliver Zipse

Godinama unazad, BMW ulaže u digitalni razvoj. Više od 10.000 inženjera i AI stručnjaka širom sveta svakodnevno radi na softverskim rešenjima koja upravljaju svim aspektima vožnje: od pogona i baterije, do bezbednosti, udobnosti i personalizovanog korisničkog iskustva. Ali ono što sledi je veliki korak napred, evolucija. BMW je naziva Neue Klasse.

To nije samo nova linija električnih vozila, već i nova tehnička arhitektura, potpuno osvežen dizajn, održivi materijali, nova baterijska tehnologija, ali i novi pristup vožnji kroz perspektivu doživljaja, osećaja… U središtu te promene nalazi se sistem koji nosi gotovo poetičan naziv: Heart of Joy.

U pitanju je centralna upravljačka jedinica, ali ne bilo kakva. Ona povezuje sve ključne funkcije – pogon, kočenje, upravljanje, regeneraciju i punjenje u jedan superbrzi kompjuter. Umesto da različiti sistemi međusobno razmenjuju podatke sa kašnjenjem, Heart of Joy to radi trenutno. Reakcija automobila sada dolazi za manje od jedne milisekunde. U prevodu, pre nego što vi uopšte svesno odlučite da nešto uradite, automobil već zna.

BMW inženjeri porede to sa osećajem kada uzmete u ruku savršeno naoštren alat, svaki pokret postaje precizan, lak, intuitivan. Heart of Joy poboljšava dinamiku vožnje, ali i efikasnost: regenerativno kočenje sada preuzima do 100% usporavanja u svakodnevnim uslovima, štedeći energiju i produžavajući domet.

Kako to izgleda u realnom svetu?

Zamislite krivinu u gradskoj vožnji: lagano puštate gas i prolazite kroz nju bez ijednog dodira kočnice. Heart of Joy već zna šta vam je namera i samostalno usporava uz maksimalnu rekuperaciju. Praktično ne komandujete, već vodite dijalog sa automobilom. Ova tehnologija testirana je u ekstremnim uslovima – prototip Vision Driving Experience proizvodio je obrtnu silu od 18.000 Nm i do 3G bočnih opterećenja, bez gubitka kontrole. U takvim uslovima, Heart of Joy pokazuje pun potencijal: automatski prilagođava snagu, distribuciju obrtnog momenta i uslove kočenja u realnom vremenu.

Na godišnjoj skupštini BMW-a u maju ove godine, predsednik upravnog odbora Oliver Zipse izjavio je: „Jedan od četiri visokoperformansna računara u našem sistemu jeste “Heart of Joy”… Takva emocija se ne može odglumiti. To je čista suština zadovoljstva u vožnji.“

Da bi ovaj koncept publika “doživela” slikovito i praktično, BMW je lansirao globalnu kampanju sa hobotnicom. U spotu nazvanom “Okto”, animirana hobotnica pleše pod vodom, savršeno upravljajući svakim svojim krakom. Ona je metafora Heart of Joy sistema – jedno srce, osam funkcija, savršen ritam. Tehnologija, ali živa, instiktivna i gotovo emotivna.

Kada Heart of Joy stiže kod nas?

Prvi serijski model koji će ovu tehnologiju imati ugrađenu biće novi BMW iX3, čija je svetska premijera zakazana za septembar. Biće to prvi predstavnik Neue Klasse filozofije, sa softverom koji uči, kabinom koja prepoznaje, panoramskim prikazima umesto klasičnih instrumenata i sistemom koji vas razume i bez reči.

A što je najvažnije, uz Delta Auto Grupu, ova tehnologija stiže i na naše tržište. Nova generacija BMW-a sa pametnim servisima, bežičnim ažuriranjima i digitalnim interfejsima biće dostupna u bliskoj budućnosti.