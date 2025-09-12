BMW i Qualcomm razvili sistem za asistenciju vozaču

Snapdragon Ride Pilot debitovaće na električnom BMW iX3 ove godine.

Snapdragon Ride

BMW i Qualcomm zajednički su predstavili sistem asistencije vozaču Snapdragon Ride Pilot. Novi sistem će omogućiti vožnju bez upravljanja na auto-putu, automatske promene trake i pomoć pri parkiranju. Sistem će biti pokretan Qualcomm-ovim čipovima Snapdragon Ride i prvi put zvanično prikazan na sajmu IAA Mobility 2025.

Reč je o sistemu nivoa 2+, što znači da vozači i dalje moraju nadgledati kretanje vozila i obraćati pažnju na put. Platforma se sastoji iz slojeva od 360-stepene percepcije pomoću kamera do napredne kombinacije pravila i veštačke inteligencije za predviđanje ponašanja u složenim situacijama u saobraćaju.

Qualcomm naglašava „bezbednost na prvom mestu“, uz strogo poštovanje globalnih standarda poput ISO ASIL i drugih propisa o funkcionalnoj bezbednosti. Ride Pilot je već validiran u 60 zemalja, a cilj je dostupnost u više od 100 država do 2026. godine.

Sistem dolazi u vreme sve veće konkurencije, jer slična rešenja razvijaju i NVIDIA i Mobileye.

Izvor: Engadget

