BMW i8 – automobil koji stiže iz budućnosti

Uz svu priču o autonomnim vozilima kojima pripada budućnost, mnogi i dalje uživaju u samoj vožnji. BMW i8 nije primarno namenjen obavljanju poslova po gradu niti porodičnom putu na more, već zadovoljstvu u kretanju na četiri točka. I to zadovoljstvo zaista pruža…

Retka je situacija da proizvođač na sajmu prikaže svoju viziju budućeg automobila koja izgleda „svemirski“, a par godina kasnije na tržište zaista i izbaci baš takvo vozilo. Na radost svih entuzijasta koji žele da automobili ne liče jedna na druge, BMW je uradio upravo to. Iako se i8 pojavio još 2014. (načekali smo se dok nam je stigao na test), a kao prva studija nazvana Vision EfficientDynamics predstavljen još 2009, do dan‑danas teško ćete naći auto koji bi zasenio njegovu pojavu.

Ljubav na prvi pogled

Od izgleda ovog automobila vilica naprosto sama pada – gde god da se nađete, i8 izaziva ogromnu pažnju. Ljubopitljivi pogledi, podignuti palčevi, oduševljenje dece koja vuku roditelje da se okrenu i pogledaju, ljudi svih uzrasta koji priđu da se raspitaju o autu dok ste pored njega… Prava stvar za šminkere. Ono što je značajnije jeste to da se, kada mu vide nos u retrovizoru, većina odmah skloni u desnu traku auto‑puta.

Na slikama i8 izgleda fantastično, potpuno prepoznatljivo i sasvim različito čak i od vozila marki kao što su Pagani i Koenigsegg. A u prirodi izgleda deset puta bolje! Nizak profil, agresivan višebojni izgled i vrlo izražena aerodinamika (koji su, sasvim očigledno, po važnosti ispred praktičnosti), odmah stavljaju do znanja da ovo nije uobičajeno sportsko vozilo. Pogledajte samo veliki ventilacioni otvor na prednjoj haubi, kao i oblike za sprovođenje vazduha ispod vrata i iznad zadnjih točkova! Doduše, očekivali smo koeficijent otpora vazduha niži od zvaničnih 0,26, s obzirom na to da i8 izgleda kao palačinka – visok je samo 1,5 metar, dugačak 4,7 i širok preko 1,9.

Vrata se vrlo lako otvaraju podizanjem ustranu, što znači da ne postoji mogućnost parkiranja na zgusnutim parking mestima. Ulazak i izlazak nisu ni blizu komforni kao kod klasičnih automobila, ali nisu ni problematični – posle par puta se „uđe u štos“, s tim što nošenje suknje nije preporučljivo dok vozite i8. Kada kliznete u sedišta neobično tankog naslona, koja su ipak vrlo udobna, osetite se kao u kokpitu futurističke letelice – nalazite se blizu zemlje, nagnuti unazad, a komande i volan (sa pedalama za menjanje brzina) su blizu.

Umesto klasičnih kazaljki, iza volana je ekran visoke rezolucije sa fenomenalnim grafičkim prikazima, sa desne strane je ekran multimedijalnog sistema, a u liniji pogleda na put je head‑up displej koji pokazuje osnovne informacije o vozilu. Sve je baš‑ka‑ko‑tre‑ba. Pogled na sve strane lošiji je nego kod klasičnih automobila, naročito unazad, ali to nije ni toliko bitno bitno pošto i8 i tako samo pretiče.

Vožnja u leto

Zadnja sedišta već su drugačija priča – u njih mogu da se smeste dva mala deteta ili torbe s prtljagom. To je značajnije nego što izgleda na prvi pogled, jer je gepek toliki da može da prihvati jedan koferčić veličine kabinskog prtljaga putničkog aviona. Hauba napred postoji, ali ona ne krije prtljažni prostor, štaviše, ne može ni da se podigne. Konstruktori su izgleda smatrali da više od toga vozaču nije ni potrebno – i pored toga što ima pogon na sva četiri točka, ovaj automobil se ne vozi zimi, a peškir, losion za sunčanje i odeća za kupanje svakako ne zauzimaju mnogo prostora.

BMW i8 izgleda kao da se Terminator u njemu dovezao pravo iz budućnosti i to samo da bi Betmen i Marty McFly bili ljubomorni. Zbog toga smo očekivali da gadžeti u njemu budu na najvišem nivou, što nije ispunjeno u potpunosti – sistema za pomoć u vožnji nema u spisku dodatne opreme, mada će ih biti u revidiranoj verziji. HUD prikazuje brzinu, stepen prenosa i savete navigacije, a kamere obezbeđuju pogled unazad i odozgo – slika je rekonstruisana iz snimka kamera koje se nalaze napred, pozadi i sa strane, što je idealno za parkiranje i provlačenje između drugih vozila i visokih ivičnjaka.

Savremena multimedija vrhunskog zvuka na koju se muzika može strimovati s mobilnog telefona, a navigacija na nivou kvaliteta nezavisnih proizvođača kao što je iGo i to sa detaljnim mapama Srbije i cele Evrope na velikom ekranu izgleda toliko lepo da je nećete ni isključivati. Posebno uživanje je prikaz „satova“ na ekranu iza volana, koji izgledaju futuristički i imaju fluidne animacije pri promenama režima vožnje (Sport, Comfort, Eco Pro, Electric), i u velikoj meri koriste mogućnost jednostavnog prikaza mnogo korisnih informacija odjednom. Ne možemo prenebregnuti činjenicu da je u futuristički dizajniranom enterijeru iskorišćeno mnogo elemenata iz drugih BMW automobila, kao što su ručica menjača i razni dugmići – zar je to bilo neophodno?

Pogon i vožnja

Možda vrhunski gik neće biti u potpunosti zadovoljen gadžetima, ali zato ono što se nalazi ispod karoserije izaziva sjaj u očima. Pogon i8 mirne duše možemo nazvati vrhunskim konstruktorskim dostignućem. Da bi opravdao slogan Ultimate driving machine, kao i da upotpuni pojavu vozila koje ima primarno istraživački i marketinški zadatak, BMW je morao da napravi hibridni pogon koji neće biti izvor dosade, kakvi su skoro svi ne‑sportski automobili danas, već gejzir uzbuđenja. Stoga je za i8 krenuo potpuno drugim putem, što je na kraju dalo izvanredne rezultate.

BMW i8 ima dva motora. Iza zadnjih sedišta smešten je trocilindarski turbobenzinac zapremine 1,5 l, što na prvi pogled deluje smešno, ali proizvodi 228 KS! To ga čini motorom koji ima najveću snagu po litru zapremine u BMW‑ovoj istoriji – preko 150 KS/l. Spojen je s klasičnim šestostepenim menjačem kroz koji se pogone zadnji točkovi, kao i malim generatorom koji dopunjava bateriju. Napred je smešten elektromotor snage 129 KS, koji pogoni prednje točkove kroz dvostepeni menjač. U podu ispod kabine nalazi se paket litijum‑jonskih baterija kapaciteta 7,1 kWh, od čega je upotrebljivo 5,1 kWh – dovoljno.

Sve to je upotpunjeno vrhunski napravljenim kontrolnim softverom koji čini da se auto ponaša monolitno i da vozaču pruži izvanredno uživanje u vožnji, kako na pravcu tako i u krivinama, a posebno na izlasku iz njih, zahvaljujući obrtnom momentu pogona sa ukupno 357 KS i 570 Nm. Čak i relativno uske gume (važne za smanjenje otpora i nižu potrošnju goriva) na 20“ felnama nisu prepreka za odlično ponašanje, zahvaljujući niskom težištu, čvrstoj strukturi i inteligentnoj raspodeli pogona po svim točkovima. Neočekivani bonus je osećaj na kočnici koji je potpuno linearan i „mehanički“, uprkos činjenici da se pri lakšem kočenju u stvari vrši rekuperacija električne energije korišćenjem generatorskog moda, a da se pločice stiskaju uz diskove tek kada se pedala jače nagazi.

Za maksimalno uživanje u vožnji, ako se za menjanje stepena prenosa koriste pedale na volanu, auto dozvoljava da broj obrtaja ode i na preko 6000, što ne rezultuje samo snagom, već i jako moćnim zvukom. Iako je direktan (2,7 okreta od kraja do kraja), od električnog volana bi se na ovakvom autu očekivalo da prenese više informacija o podlozi. Srećom, ogibljenje je relativno tvrdo, kakvo i treba da bude.

Opisana „skalamerija“ postavljena je na aluminijumsku šasiju i dovoljna je da tonu i po teško vozilo u Sport modu potera od 0 do 100 kilometara na sat za 4,4 sekunde (neki strani novinari zabeležili su vremena od oko 4 s), do maksimalne, elektronski limitirane, brzine od uobičajenih 250 km/h. Do oko 150 km/h ubrzanje je intenzivno, posle čega postaje znatno blaže, što je uobičajeno za automobile s motorima manje kubikaže. Iako neka vozila iste kategorije i slične cene ovaj sprint prelaze za nešto manje vremena, nijedan se ne može pohvaliti potrošnjom na nivou malog dizel‑automobila. Osećaj ubrzanja lepljenjem za sedište izvanredno je upotpunjen glasnim zvukom motora. Otkud glasan zvuk iz 1500 kubika? Pa, primenjen je trik u kome se zvuk u stvari emituje kroz ozvučenje, ali je usklađenost s položajem gasa i kretanjem toliko dobra da ako za njega ne znate, nikada vam ne bi palo na pamet da zvuk nije prirodan.

Koliko troši?

Na pitanje o prosečnoj potrošnji nije lako odgovoriti. BMW i8 funkcioniše u tri režima – benzin, kombinovani i električni, na šta uticaj ima vozač, ali i uslovi – ako se putuje negde dalje, nema dovoljno rezerve električne energije. Najgori slučaj je gradska vožnja s praznim baterijama, pri čemu je potrošnja oko osam litara na 100 kilometara pređenog puta. Ukoliko se auto pomaže elektromotorima, potrošnja pada za par litara, što dosta zavisi od terena i stila vožnje.

Pošto smo automobil dobili samo na jedan dan i uz ograničenje od 200 kilometara, nismo mogli precizno da izmerimo potrošnju. Ipak, jednostavni eksperimenti su pokazali da je za grad najbolji čisto električni pogon, koji briljira u kolonskim kreni‑stani situacijama. U kabini je tada praktično potpuna tišina, okružuje nas mir i mogućnost da neopterećeno odlutamo mislima, a ubrzanje i brzina kretanja su sasvim korektni. Maksimalna brzina na elektropogon je celih 123 km/h – možda je moglo i nešto brže, ali dalje pritiskanje pedale gasa kada se ona dostigne jednostavno nema efekta.

Automobil spada u tzv. plug‑in hibridnu grupu, što znači da pored benzinsko‑električnog pogona ima mogućnost da napuni baterije priključivanjem na običnu električnu mrežu. Iako nam je s punim baterijama prijavljivan domet od oko 20 kilometara, a zvanično je on 37, a u realnoj vožnji po gradu prebacio je 30 – što je za Beograd sasvim dovoljno za dnevne potrebe. Naravno, negde morate imati priključak za struju, mada je ohrabrujuće što su počele da se pojavljuju i javne stanice za punjenje.

Uživanje u vožnji

U automobilizmu ne postoji rešenje koje zadovoljava potrebe i ukuse svih. Raznolikost omiljenih nam četvorotočkaša veoma je velika, pre svega po primeni – za neke je automobil samo radna mašina, za druge potreba, a za treće poslednji deo odeće koji će obući pred izlazak. Uspeh i privlačnost modela i8 najbolje opisuje činjenica da je BMW planirao proizvodnju od 10 komada na dan, koju je zbog potražnje ubrzo udvostručio.

Svako ko voli da vozi, ali je opterećen obavezama pa nema mnogo slobodnog vremena, želi auto koji će mu svaki put kada u njega sedne izmamiti osmeh na lice, i8 je upravo takav. BMW je napravio izvanredan posao i pokazao da ćemo (srećom) i dalje uivati u vožnji!

www.bmw.rs

Branko Nikitović i Srđan Marković

(Objavljeno u PC#250)

Podelite s prijateljima

Tweet