BMW stigao u Novi Pazar u velikom stilu: rame uz rame sa svetskim metropolama

Elite Motors, sa sedištem u Novom Pazaru, postao je novi ovlašćeni prodavac i serviser za BMW i MINI vozila u Srbiji. Reč je o jednom od najsavremenijih prodajno-servisnih centara u regionu, i prvom salonu na Balkanu izgrađenom po savremenim BMW Retail Next standardima. Ovaj salon moći će klijentima da pruži iskustvo identično onome u Minhenu, Berlinu ili Singapuru.

Izložbeni salon prostire se na 800 kvadrata, a u sklopu salona nalazi se i servisni centar od 550 m², opremljen najmodernijom dijagnostikom, originalnim delovima i specijalnim alatima, uz podršku obučenih BMW i MINI tehničara. Sa timom od 15 obučenih profesionalaca i infrastrukturom koja zadovoljava najviše svetske standarde, novi centar predstavlja i značajan iskorak u razvoju tržišta u ovom delu Srbije.

BMW Retail Next, po kojem je salon građen, predstavlja novu viziju odnosa sa kupcima. Svaki detalj prostora, od enterijera do načina komunikacije, osmišljen je tako da oslikava BMW vrednosti. U pitanju je koncept koji ističe ne samo vozila, već i atmosferu u kojoj se ona doživljavaju. U salonu su dostupni neki od najatraktivnijih BMW modela: od praktičnog i snažnog X3, preko luksuznog i prostranog X5, do impozantnog X7 modela. Tu je i prvi plug-in hybrid M5 Touring, koji kombinuje snagu V8 motora i inteligenciju hibridne tehnologije.

Otvaranje salona kao simbol nove BMW ere

Ekskluzivni događaj otvaranja okupio je brojne goste iz sveta biznisa, medija, kulture i automobilizma, a veče je proteklo u znaku elegancije i moći savremene tehnologije.

Prisutnima su se obratili i predstavnici Delta Auto Grupe, ekskluzivnog uvoznika i distributera BMW i MINI brendova za Srbiju, koja posluje kroz mrežu ovlašćenih dilera. U ime kompanije govorili su Aleksandra Đurđević, CEO Delta Auto Grupe i potpredsednica Delta Holdinga, i Zoran Mihajlović, direktor BMW brenda.

„Otvaranje Elite Motorsa je važno za nas iz dva razloga: ovo je prvi put posle gotovo 15 godina da širenjem dodajemo novog partnera u našu mrežu, a istovremeno otvaramo i prvi salon na Balkanu koji prati savremene BMW Retail Next standarde“, rekla je Aleksandra Đurđević. „Od prvog susreta znali smo da u Novom Pazaru imamo izuzetnog partnera. Njihova energija, posvećenost i razumevanje BMW filozofije pokazuju da je pred nama još jedna uspešna priča“

Zoran Mihajlović, direktor BMW brenda u Srbiji, govorio je o najnovijim dostignućima kada su BMW modeli u pitanju, pravcima razvoja brenda i budućnosti automobilske industrije kroz prizmu savremene tehnologije.

Gradonačelnik Novog Pazara, Nihat Biševac, istakao je značaj ovakvih investicija za razvoj grada i celog regiona, a prisutnima se obratila i Sara Mehmedović, direktorka Elite Motors-a, zahvalivši se partnerima, saradnicima i porodici na podršci, uz poruku koliko je važno što brend poput BMW-a svoju budućnost gradi upravo u njihovom gradu.

