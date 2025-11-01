Board — „prva face-to-face konzola“ koja spaja tehnologiju i društvene igre

Ako voliš online gejming zbog druženja — ovo verovatno nije uređaj za tebe.

Board, novi projekat preduzetnice Brinn Putnam i bivšeg izvršnog direktora iz World of Warcraft tima, Setha Sivaca, osmišljen je kao način da „screen time“ pretvori u interaktivno, porodično iskustvo licem u lice.

Digitalni sto za analogne emocije

Na prvi pogled, Board izgleda kao obična društvena igra — ploča koja se postavlja na sto, nalik Monopoliju ili Settlers of Catan. Međutim, ispod površine krije se digitalni ekran koji dodaje sloj interaktivnosti.

Na uređaju je unapred instalirano 12 originalnih igara, svaka sa sopstvenim setom fizičkih i digitalnih delova, dizajniranih ekskluzivno za ovu platformu.

Naslednica „Mirror“ projekta vrednog 500 miliona dolara

Putnam već ima iskustva u spajanju fizičkog i digitalnog sveta — njen prethodni projekat, Mirror, bio je pametan ekran za kućne fitnes treninge uživo, koji je lululemon otkupio za 500 miliona dolara.

Board sada predstavlja sledeći korak: „prvu konzolu za igru licem u lice“, kako je Putnam opisuje.

Uređaj trenutno košta $499 (ograničena ponuda), dok će redovna cena biti $699.

Drugim rečima — cena gotovo kao za modernu konzolu.

Marketinška poruka snažno naglašava ideju „povezivanja porodice bez telefona“, iako bi se za isti iznos moglo kupiti više od deset klasičnih društvenih igara koje ne uključuju ekrane.

Iako Board želi da zameni digitalnu izolaciju zajedničkim iskustvima, mnogi ukazuju da ekrani nisu nužno prepreka druženju.

Brojni couch co-op naslovi i porodične video igre već nude način da se ljudi okupe oko zajedničkog sadržaja — bez potrebe za dodatnim hardverom od stotine dolara.

Na kraju, Board pokušava da zauzme zanimljivu nišu — digitalna društvena igra koja koristi tehnologiju da poveže ljude, a ne da ih razdvaja.

Ali, pitanje ostaje: da li će porodice zaista platiti premium cenu da bi se okupile oko još jednog ekrana?

