Bolja i veća verzija svemirskog broda Starship spremna za lansiranje

Starship je letelica koja mnoge podseća na put na Mars, višekratna raketa koja se u junu 2024. po prvi put uspešno vratila na Zemlju. Sada je tu „veća, teža, pametnija“ verzija ove letelice, mega-raketa koja bi uskoro mogla da poleti.

Elon Musk je još 2019. godine govorio o planovima za “pohod” na Mars, i to ne samo o putovanju do Crvene planete, već i o akcijama koje bi dovele do prvih održivih naselja. Tako bi u okviru ovih dugoročnih planova ljudi postali interplanetarna vrsta, i to ne za sto ili dvesta godina, već, kako već neko vreme tvrdi Musk, mnogo ranije.

Lansiranje jedne Starship letelice košta oko dva miliona dolara, a za teraformiranje Marsa biće potrebno daleko više od jednog Starship broda. Musk kaže da će za uspešnost projekta biti neophodno bar hiljadu letelica, koje će poslužiti za prevoz tereta, građevinskog materijala i posade, a za čitav proces će, kako se procenjuje, trebati bar 20 godina.

Da bi se uopšte razmišljalo o naseljima na Marsu neophodno je da bar jedna letelica sa posadom stigne do ove planete. SpaceX je 6. juna 2024. dokazao da Starship može da se vrati natrag na Zemlju, kako bi se ponovo koristio. Po prvi put su svi delovi rakete visoke 121 metar izdržali lansiranje, ali i spuštanje u Indijski okean.

Starship je najveća i najmoćnija letelica ikada napravljena. Ključ je budućnosti kompanije SpaceX, a uspeh zanima i agenciju NASA, budući da je letelica zamišljena kao deo nove Artemis misije na Mesec. Biće još test letova pre nego što na put krene i ljudska posada, a procenjuje se da bi to moglo da se dogodi krajem ove decenije.

Da bi se ostvario bar deo planova, Starship mora da evoluira. Nova letelica je spremna za poletanje, a u pitanju je sedmi test-let za SpaceX Super Heavy booster, i prvi let u 2025. godini. Radi se o novoj generaciji ovog broda. „Pametniji“ Starship ima brojna poboljšanja, a poneo je ime Starship Version 2 ili Block 2. Pored promena u dizajnu tu je i napredniji Super Heavy booster (mada će se u ovom I nekoliko sledećih test-letova i dalje koristiti prethodna verzija) vidi se i razlika u veličini, što znači da će novo lansiranje oboriti još jedan rekord, jer će Starship 2 postati najveća i najmoćnija raketa koja je ikada poletela.

Već je u planu i Starship Version 3, koja će umesto šest imati devet motora. Moći će da ponese i više tereta, pa smo izgleda sve bliži džinovskim svemirskim brodovima iz naučno-fantastičnih filmova.

