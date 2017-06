Korišćenje Word Bookmark ‑a zgodno je za markiranje određenih mesta u dokumentu. Time omogućavate lako prebacivanje kursora baš na zadato, često korišćeno mesto. To mesto možete i da refencirate s drugih pozicija u dokumentu. Bookmark se vezuje za neki element dokumenta, pri čemu možete da ga okačite o bilo šta, u rasponu od jednog razmaka između reči, pa do čitavog dokumenta. Kada markirate jednu ili više reči, odnosno slika pomoću bookmark‑a, možete da ponavljate taj tekst ili sliku na drugim mestima u dokumentu koristeći insertovanje Ref polja koja sadrže ime odgovarajućeg bookmark‑a. Bookmark može da služi i kao mesto na koje se prebacuje kursor kada kliknete na hiperlink.

