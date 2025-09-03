Boring testira Teslin FSD u Las Vegasu

Boring Company Ilona Maska konačno testira „Potpuno samostalnu vožnju (sa nadzorom)“, napredni sistem pomoći vozaču koji je kreirala Tesla, u tunelima koji povezuju Kongresni centar Las Vegasa sa nekoliko obližnjih hotela, prema pisanju časopisa Fortune.

Stiv Hil, izvršni direktor Uprave za kongrese i posetioce Las Vegasa, rekao je za taj medijski kanal da Boring već nekoliko meseci testira softver u Teslinim vozilima sa samo vozačima za bezbednost. Ali bilo kakva široka upotreba tehnologije je još uvek „daleko“, rekao je Hil.

Teslini tuneli su otvoreni oko četiri godine, i dok Boring Company planira da ih proširi širom Las Vegasa, oni trenutno opslužuju malu oblast ispod i oko Kongresnog centra.

Uprkos nedavnom pokretanju Tesline usluge robotaksija u malom obimu, samo uz pozivnicu, u Ostinu, u Teksasu (i slično maloj usluge prevoza u San Francisku), i Maskovom hvalisanju koliko je tehnologija dobra, Hil je rekao da vozači koji rade na bezbednosti i dalje moraju „periodično“ da intervenišu i preuzmu kontrolu nad vozilima.

U teoriji, jednostavni tuneli bi trebalo da budu lak zadatak za Teslin softver za autonomiju, a možda najveći izazov je navigacija pri preuzimanju i iskrcavanju putnika na različitim metro stanicama. Hil je rekao da su šareno osvetljenje tunela kompanije „The Boring Company“, zajedno sa poluglatkim kamenim zidovima, izazovi sa kojima se sistem pomoći vozaču morao nositi, jer automobili „pronalaze mesta koja su im teška“.

Izvor: TechCrunch