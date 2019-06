BoringPhone – pametan telefon za minimaliste

Ako ste zainteresovani za pametni telefon bez svih zvona i zvižduka notifikacija flagship sistema kao što imaju Apple, Samsung, One Plus i drugi, možda će vas zanimati adekvatno nazvan BoringPhone. To je uređaj koji nema browser, mejl, društvene mreže ili bilo koje druge aplikacije na kojima beskonačno „skrolujemo“.

BoringPhone nudi tradicionalne opcije pozivanja, slanja tekstualnih poruka (Signal), kamere, GPS mape (OsmAnd), muziku, podkaste (AntennaPod), tethering i još mnogo toga.

„Napravili smo BoringPhone koristeći postojeće stvari na nov način. Izabrali smo dobar solidan telefon – lepo napravljen, sa pristojnom kamerom i dobrom baterijom. U vezi s tim stavili smo prilagođeni Android operativni sistem (zasnovan na LineageOS). Onda smo izabrali najbolji besplatni softver otvorenog koda. Konačno, uklonili smo opcije za instaliranje novih aplikacija“, rekli su iz kompanije.

BoringPhone je mali novozelandski startap čiji je fokus poboljšanje odnosa sa tehnologijom. Osnovali su ga prijatelji iz detinjstva, Alex Davidson i Jasper Mackenzie. Aleks se borio sa svojom upotrebom pametnih telefona i tražio je nešto što bi premostilo jaz između starih telefona i modernih pametnih telefona. Kako nije uspeo da pronađe to što je tražio na tržištu, on i Jasper su napravili prototip BoringPhone-a za Alex-a da ga testira na sebi. Korišćenjem BoringPhone-a primetio je veliku razliku u kvalitetu života da su verovali da bi i drugi ljudi mogli da imaju koristi od ove vrste telefona.

BoringPhone je sada dostupan preko Kickstarter-a za rane rezervacije počevši od 227 dolara a isporuke širom sveta se očekuju da će početi u određenim zemljama tokom decembra 2019. godine.

