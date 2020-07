Bosch SoftTec: Tradicija na krilima modernih softverskih tehnologija

Bosch SoftTec je integralni deo kompanije Robert Bosch d.o.o, odnosno njene divizije Connected Mobility Solutions (CS). Fokus je na tome da se iskustvo i kompetencije koje Bosch trenutno ima kao najveći dobavljač u domenu automobilske industrije, prebace u digitalnu sferu, odnosno da se SoftTec pozicionira kao glavni provajder rešenja mobilnosti u procesu digitalne transformacije.

Razvoj savremenih rešenja, odnosno rešenja koja gledaju u bližu i dalju budućnost, zahteva i odgovarajući tim stručnjaka, a oni su ujedno i najveći kapital Bosch SoftTeca. Beograd je jedan od tri razvojna centra u Evropi, a otvoren je 2018. godine.

Prednosti rada u SoftTecu

Pored globalnog značaja kompanije Bosch, stabilnosti i odličnih uslova za rad i razvoj zaposlenih, ono zbog čega ljudi žele da rade u SoftTecu jeste portfolio firme, odnosno proizvodi i softverska rešenja koji su na vrhu tehnološkog razvoja. Mogućnost rada na vrlo interesantnim i tehnološki izazovnim projektima predstavlja ono što je osnova dugoročne dobiti zaposlenih.

Bitno je istaći i da postoje velike mogućnosti za razvoj zaposlenih. Posebna prednost jeste prisutnost kompanije Bosch na globalnom nivou, koja omogućava zaposlenima najrazličitije treninge, sa akcentom na praktični rad. Kompanija takođe pruža i internacionalne mogućnosti razvoja, podržavajući i podstičući promenu pozicija zaposlenih posle izvesnog vremena. Višegodišnja karijera u kompaniji Bosch često podrazumeva angažman u više zemalja na različitim projektima.

Fleksibilnost je ključ kreativnosti

Kompanija podržava i nove načine fleksibilnog rada i balansa između poslovnog i privatnog života, tako da je zaposlenima na raspolaganju i prostor za druženje u vidu zone za opuštanje, gde mogu da provedu vreme s kolegama u potpuno neformalnom ambijentu.

Radno vreme zaposlenih je fleksibilno, kao i lokacija na kojoj obavljaju zadatke , što je posebno značajno u vremenima kada se suočavamo sa velikim ograničenjima koje nam je donela COVID-19 pandemija, i kada je istovremeno neophodno da se veliki deo posla može uraditi od kuće.

Projekti za budućnost

Radna mesta u timu kreirana su prema potrebama projekata, a skoro sve pozicije su u domenu razvoja softvera. U zavisnosti od projekata i timova, postoje sledeće pozicije: iOS/Android Developer, BackEnd Cloud Developer, C/C++ developer, Test Automation Engineer, Operation Support Engineer, Web Developer, DevOps Engineer, Machine Learning Specialist, Scrum Master, Product Owner…

U kompaniji značajnu ulogu imaju i kolege koje nisu tehničkog obrazovanja, a čiji je doprinos izuzetno važan jer pokrivaju oblasti koje omogućavaju udobniji rad, razvoj odeljenja i samih zaposlenih. Ipak, može se reći da ono što je ključno, kada se radi o Bosch SoftTecu , jeste mogućnost rada na projektima koji pružaju jedinstvenu priliku da se zaista „programira budućnost“.

Dejan Rebrača,

Senior Embedded software developer

…objašnjava koliko je bitno efikasno i brzo ažuriranje softvera u IoT svetu

U svetu softverskog inženjerstva, podrazumeva se stalno napredovanje i usavršavanje.

„Posle deset godina provedenih u inostranstvu, radeći uglavnom u oblasti embedded softvera, vratio sam se u Srbiju iz porodičnih razloga. Ono što mi je u tom trenutku bilo veoma važno jeste da pronađem sredinu u kojoj ću moći da radim na približno interesantnim projektima kao u inostranstvu.

Pre dolaska u Bosch, uvek je bilo izazovno naći radno okruženje koje bi zadovoljilo moje potrebe za usavršavanjem i daljim napredovanjem. U SoftTecu sam pronašao sve ključne elemente za dalji razvoj moje karijere i unapređivanje stečenih znanja i iskustava. Sjajna organizacija, spoj nemačke stručnosti i kvaliteta, visoke radne etike s brigom o zaposlenima, u potpunosti je ispunila moja očekivanja.

S tehničkog aspekta, projekti su veoma izazovni i interesantni. Projekat na kojem radim predstavlja spoj razvoja softvera u delu automobilske industrije i IoT (Internet of Things) tehnologija, i ima za cilj da omogući daljinsko (Over The Air) ažuriranje firmvera ili softvera u vozilima. Fokus našeg tima je da vreme potrebno za ažuriranje , kao i količinu podataka koja se tom prilikom prenosi, svede na minimum. Rešenja su efikasna jer se prilikom ažuriranja softvera ne prenosi celokupna nova verzija softvera, već samo razlike u odnosu na prethodnu verziju. Takođe, rešenja koja nudimo omogućavaju uštedu od preko 90 odsto prostora i vremena, što omogućava proizvođačima vozila značajna unapređenja kada se radi o domenu održavanja i ažuriranja softvera. Sistem radi na principu poređenja dve verzije softvera – nove verzije i postojeće verzije na uređaju u vozilu.

Sofisticiranim algoritmima analiziraju se te dve verzije i na osnovu toga kreira razlika, odnosno „delta“. Ta razlika se dalje kompresuje, a zatim prenosi daljinskim putem do ciljanog uređaja na vozilu – ECU (Electronic Control Unit) ili HU (Head Unit). Od tog trenutka proces preuzima druga softverska biblioteka, koju takođe razvija naš tim, a koja „razmotava“ tu razliku i dodaje je na postojeći softver prethodne verzije i kao rezultat nastaje nova ažurirana verzija softvera. Ovo rešenje primenjivo je na skoro sve sisteme: od malih embedded sistema, pa sve do kompleksnih sistema (npr. ogromnih Linux distribucija).

Ovaj projekat za mene predstavlja šlag na Bosch torti koju sam dobio onoga trenutka kada sam postao deo Bosch porodice.“

Nela Kolundžija,

DevOps engineer

…intenzivno koristi oblake za čuvanje i obradu svih informacija o vozilu i vožnji

„Pridružila sam se Bosch SoftTec timu pre dve godine i trenutno radim na poziciji DevOps inženjera. Moja putanja u IT svetu kreće sa Univerziteta u Beogradu, preko master studija na Politehničkom univerzitetu u Milanu i sadrži višegodišnje radno iskustvo u Švajcarskoj. Posle niza godina provedenih u inostranstvu, odlučila sam da se vratim u Srbiju i nastavim karijeru u kompaniji Bosch. Ova kompanija omogućava mi upravo to što želim, da radim na svom terenu, ali za inostrano tržište. Od konstantne komunikacije i rada s timovima iz Nemačke, do čestih putovanja i razmene znanja, sve to čini moj posao dinamičnim i zanimljivim. Ovde sam nastavila da razvijam kompetencije zahvaljujući projektima iz oblasti automobilske industrije za globalno tržište. Došla sam u SoftTec odeljenje na samom početku, kada nas je bilo znatno manje nego danas. Sada brojimo skoro 40 članova i nastavljamo da rastemo.

Ono što bih izdvojila kao veliku prednost rada u Bosch SoftTecu jeste to što se sa svakim novim projektom dopunjava i tehnološki stek koji koristimo. Tako da se konstantno usavršavam i ostajem u dodiru s novim trendovima, što je posebno bitno za DevOps inženjera koji treba da ovlada različitim alatima. Pored rada na projektima, kompanija dosta ulaže u edukaciju i sertifikaciju zaposlenih. Kada je reč o Cloud timu, čiji sam i ja član, u toku je proces sertifikacije kompetencija u oblasti vodećih cloud platformi, kao što su AWS i Azure. Naročito cenim i to što razvoj u SoftTecu ne podrazumeva samo tehničku komponentu već i onu drugu koja obuhvata softskillove i čini kulturu jedne kompanije. Svaki zaposleni u saradnji s tim liderom i HR kolegama kreira individualni plan razvoja, u skladu sa sopstvenim potrebama i potrebama poslovanja, što daje precizne smernice za dalji razvoj svakog pojedinca. U ovom planiranju, svako od nas daje svoj doprinos kako bismo napravili konsenzus oko toga gde zaista vidimo sebe u budućnosti.

Cloud tim trenutno radi na veoma zanimljivom projektu pod nazivom Wrong Way Driver Warning. Ideja je da se vožnja u pogrešnom smeru otkrije blagovremeno i da se u realnom vremenu obaveste i upozore drugi vozači na putu. Više od 4.500 saobraćajnih nezgoda godišnje na putevima Evropske unije dešava se zbog vožnje u suprotnom smeru, naročito prilikom izlaska na auto put. Rešenje na kojem radimo pomaže da se smanji rizik od takvih nezgoda. Servis koristi tehnologiju koju sadrži većina pametnih telefona. SDK prikuplja podatke o položaju sa uređaja korisnika i anonimno ih šalje cloud servisu na analizu. Kada servis prepozna da je u pitanju vožnja u suprotnom smeru, svi učesnici u saobraćaju dobijaju upozorenje. Neki od alata koje svakodnevno koristimo su: Docker, Kubernetes, Grafana, Splunk, GitLab, itd.

Pre ovog projekta imala sam priliku da radim na projektu MyAssist platforme za pametne glasovne asistente, koji imaju za cilj glasovnu interakciju između vozača i svih sistema u vozilu. U My Assist projektu sve je bazirano na cloud tehnologijama. Platforma omogućava analizu potreba korisnika pomoću tehnika mašinskog učenja. Dodatne mogućnosti sistema su, na primer, i pronalaženje slobodnog parkingmesta, predviđanje vremenskih prilika na delovima puta i druge.

Ono što je jedinstveno za mene u SoftTecu to su projekti na kojima radimo, jer su drugačiji i zanimljivi, kao i činjenica da ima puno prilika za razvoj veština i učenje. Pored toga, dodatnu motivaciju daju ljudi s kojima radim, odlična atmosfera, kao i sama kultura firme, u kojoj worklife balans predstavlja jednu od osnovnih vrednosti.“

Radovan Ćorović,

Junior iOS developer

…nam govori o tome kako se automobili i motori povezuju s ostalim pametnim uređajima i na koji to način aplikacije mogu da olakšaju vožnju

„Završio sam Fakultet organizacionih nauka, smer za Menadžment i organizaciju. Još tokom studija privlačili su me predmeti koji su imali veze sa informatikom, novim tehnologijama i kodiranjem. Mogućnost da otkucaš par linija koda i napraviš nešto što će tebi ili drugim ljudima u budućnosti moći da reši neki problem oduvek me je fascinirala. Naročito sam bio zainteresovan za razvoj aplikacija za iOS operativni sistem, pa sam po završetku studija odlučio da upišem Akademiju za programiranje, koju sam pohađao paralelno tokom rada. Nakon što sam učestvovao u razvoju nekoliko manjih aplikacija, poželeo sam da se bavim isključivo programiranjem. U moru kompanija koje su se u tom trenutku nalazile na tržištu, izdvojila se jedna sa upečatljivim opisom radnog mesta. To je bio Bosch, a u opisu je pisalo da se radi o razvoju aplikacija koje služe za povezivanje mobilnog telefona sa automobilima i motorima u toku vožnje. Istog trenutka sam znao da dalje ne želim da tražim, jer je to bila moja pozicija iz snova.

Pored toga što sam zavoleo programiranje, tokom celog života su mi najveća ljubav automobili i motori. Često volim da idem na različite tipove trka, sređujem automobil kako bi imao što više snage i vozim motor u slobodno vreme s društvom i prijateljima. Otkako sam počeo da radim u kompaniji Bosch, upoznao sam mnogo talentovanih i interesantnih kolega. U svakom trenutku sam imao svu pažnju i pomoć u savladavanju novonastalih prepreka. Velika novina za mene bilo je fleksibilno radno vreme, mogućnost da sakupim prekovremene sate i da ih iskoristim onda kada mi to najviše odgovara, kao i mogućnost da se sa ostalim kolegama družim u Chill zoni igrajući stoni fudbal, pikado ili odmarajući na ležaljkama za plažu koje su deo inspirativnih radnih uslova u našem radnom prostoru.

Projekat na kome radim zove se mySPIN. Radi se o složenoj platformi koja ima za cilj da potpuno integriše mobilni uređaj i vozilo (automobil ili motor) u jedinstven ekosistem. Na taj način vozaču se omogućava da aplikacije na svom mobilnom telefonu kontroliše kroz infotainment sistem automobila. Ovo znatno povećava pre svega sigurnost vožnje, jer vozač ne mora da koristi svoj mobilni telefon kako bi realizovao željenu akciju, ali takođe povećava i udobnost putovanja.

Zapravo, mySPIN daje mogućnost korišćenja omiljenih aplikacija, recimo Maps, Music, Contacts, Dialer i još mnogih drugih, a da se pritom za interakciju ne koristi sam mobilni uređaj, već sistem vozila (npr. displej ili sistem za glasovnu komunikaciju s vozilom). U tome je sadržana sama suština projekta – izbeći direktnu interakciju s mobilnim uređajem u toku vožnje, a u isto vreme omogućiti vozaču da koristi željene aplikacije.

Nedavno je naš tim u Beogradu uspešno preuzeo još jedan projekat, koji u stopu prati trendove automobilske industrije. Reč je o Charge my Electric Vehicle (Charge my EV) mobilnoj aplikaciji za Android i iOS. Ova aplikacija daje pregled dostupnih stanica za punjenje vozila na električni pogon, navodi vozača do željene stanice i na kraju omogućava elektronsku naplatu pružene usluge punjenja. Razvojni tim sastavljen je od kolega iz više zemalja, što rad čini još zanimljivijim. Puno je mladih ljudi i ideje su uvek dobrodošle, što omogućava zaista aktivno učešće u razvoju proizvoda. Atmosfera i okruženje često podsećaju na startup, ali s podrškom i resursima koje nudi internacionalna kompanija kakva je Bosch.“

