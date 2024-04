Boston Dynamics napravio robota s krznom

Već godinama čitamo o Spot robotima kompanije Boston Dynamics, a jedan od njih je nedavno dobio i „krzno“, tako da sad još više liči na psa.

Spot služi za sve i svašta. Tako je 2022. godine ispitivano da li može da posluži i kao pomoć u nuklearnim elektranama. Spot bi se tu fokusirao na bezbednost, a najkorisnije je to što bi smeo da ide tako gde je za čoveka opasno. Dakle mašina bi bila dragocena u slučajevima opasnosti, u situacijama koje bi mogle da izazovu katastrofu, budući da može samostalno da stigne do neke tačke, ispita o čemu se radi i pošalje video do onih koji su stručni da protumače problem.

Ove mašine su dakle korisne, ali mogu da budu i zabavne. Novinari portala The Verge su nedavno pisali o tome da bi Boston Dynamics svoje robote mogao da ukrasi dlakom i krznom, pa su rešili da ih poslušaju. Jedan Spot robot je dobio kostim plavog psa. Izgleda kao neki junak iz crtanog filma i nije strašan kao obični psoliki roboti bez dlake.

