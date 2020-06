Boston Dynamics Spot robota možete da kupite za $75.000

Videli smo četvoronožnog robota koji se najčešće upoređuje sa psom, te se uverili da može da ima različite primene – od vuče rikše do pridržavanja vrata, premeštanja kutija i drugog. Međutim do sada nije bio za širu javnost. Sada svi koji žele da imaju tog ljubimca robota, makar ako su iz SAD, mogu to sada da priušte, ali cena nije mala.

Skup robot raskošnih sposobnosti

Roboti će biti dostpuni za prodaju online, a zainteresovani ga mogu kupiti za 75.000 dolara, s tim da vas dodatna oprema u vidu baterija ili još nekim senzorima može koštati još nekih dvadesetak hiljada dolara.

Kombinacija Spot-ovog sofisticiranog softvera i visokih performansi mehaničkog dizajna omogućava robot-u da odradi težak i po čoveka opasan zadatak. Sada možete koristiti ovog robota psa da automatizujete posao na onim mestima gde to do sada nije bilo moguće, izjavio je Marc Raibert, predsedavajući i osnivač Boston Dynamics-a.

Izvor: engadget

