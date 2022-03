Breath of the Wild: Najbolji otvoreni svet

Kada se pojavila pre pet godina, igra Breath of the Wild nije privukla pažnju samo zbog toga što oživljava Legend of Zelda svet, već i zbog revolucionarnog pristupa u dizajniranju otvorenog sveta.

Za razliku od standardnih open-world koje vas zatrpaju zadacima i ikonicama na mapi, Breath of the Wild krajnji cilj otkriva na početku, a igraču prepušta da odluči kako će do njega da stigne. Junak stiče sve veću moć zahvaljujući slobodnim istraživanjima, pa za konačnu borbu može da se odluči tek kad misli da je spreman.

Jednostavno kretanje ovim svetom predstavlja zadovoljstvo, pa se nikome ne žuri da završi igru. Eksperti su iznenađeni što igra nije više uticala na žanr u prethodnih pet godina, pa je po pitanju dizajna još uvek jedinstvena.

Igre poput besplatne Genshin Impact su pokušale da naprave nešto slično, ali je iskustvo na kraju drugačije – u pitanju je tradicionalni RPG, koji nije usvojio ništa od Breath of the Wild otvorenog sveta. Ostaje da se vidi da li će se, i kada, pojaviti naslov sa otvorenim svetom koji je makar blizu.

