Brend Breezy, član Asbis grupe, lansirao robotsku AI proizvodnu liniju za dijagnostiku, procenu i obnovu polovnih pametnih telefona

Breezy, ćerka kompanije ASBIS Grupe i lider u re-commerce segmentu, otvorila je novu, visokoautomatizovanu fabriku u Raszyn-u, nedaleko od Varšave u Poljskoj. Ovaj napredni pogon koristi sofisticirane sisteme veštačke inteligencije (AI) i robotike kako bi omogućio preciznu dijagnostiku i obnovu polovnih pametnih telefona.

Nova proizvodna linija omogućava dijagnostiku do 1.000.000 uređaja i obnovu do 320.000 telefona godišnje, sve to na površini od samo 600 m², čime se značajno povećava kapacitet kompanije Breezy u obradi polovnih telefona.

Linija za testiranje i sortiranje sastoji se od 18 robotskih stanica, a potrebna su samo 4 operatera po smeni. Svi telefoni prolaze kroz DECANT stanicu, gde se automatski prepoznaju modeli, IMEI i serijski brojevi. Ova stanica vrši i brisanje podataka u skladu sa NIST-800-88 standardima, puni bateriju, instalira dijagnostičku aplikaciju, povezuje telefon na lokalnu mrežu i prenosi podatke u centralnu bazu za upravljanje uređajima.

Nakon toga, uređaji se premeštaju na transportnu traku gde prolaze niz automatizovanih testova. Prvi korak obuhvata AI sistem za vizuelno prepoznavanje ogrebotina na ekranu i kućištu. Slede testovi u zvučno izolovanoj komori za robotsko testiranje zvuka, gde se analiziraju niske, srednje i visoke frekvencije. Potom sledi test funkcionalnosti ekrana na dodir, dugmića i kamera. Na kraju, stanica za sortiranje donosi odluku da li je telefon spreman za dalju kozmetičku obnovu, poliranje, zamenu baterije ili elektronsku popravku.

Sledeće, automatizovana fotografska kabina izrađuje visokokvalitetne slike uređaja iz šest različitih uglova, koje se odmah dodaju u digitalni portfolio uređaja, čime se obezbeđuje potpuna transparentnost za kupce.

Pre nego što uređaji budu zapakovani u zaštitne, ekološke folije i označeni, prolaze kroz robotsku stanicu za brisanje podataka i isključivanje. Na kraju, u skladištu se pakuju u maloprodajna pakovanja ili veće kutije za masovni transport, uz prilagođene etikete za različita tržišta.

Nova fabrika Breezy u Raszyn-u predstavlja budućnost održive re-komercijalizacije (re-commerce). Integracijom napredne AI i robotske tehnologije, Breezy postavlja nove standarde efikasnosti i preciznosti u obnovi polovnih pametnih telefona.

BREEZY – LIDER U OBLASTI RE-KOMERCIJALIZACIJE

Breezy, osnovan pre četiri godine kao ćerka kompanije ASBIS Grupe, specijalizovan je za otkup, obnovu i remarketing IT i elektronskih uređaja, dajući im takozvani “drugi život”. Trenutno dominira na 9 tržišta u Centralnoj Aziji i Kavkazu, dok od 2024. godine aktivno širi prisustvo u Evropskoj uniji, na Bliskom istoku i u Africi. Trade-in operacije kompanije Breezy pokrivaju oko 4.000 maloprodajnih lokacija, ostvarene kroz partnerstva sa 45 vodećih maloprodajnih lanaca i telekom operatera. Omni-channel pristup, koji kombinuje e-commerce platforme i maloprodajne Breezy Experience centre, omogućava plasman pristupačnih pametnih telefona, računara i druge elektronike uz vrhunsku korisničku podršku.

Serhei Kostevitch, CEO ASBIS Grupe, izjavio je: “Zadovoljan sam rezultatima zajedničkog rada Breezy re-commerce eksperata i ASBIS Robotic Solutions (AROS) inženjerskog tima. Njihova saradnja dovela je do formiranja visokotehnološke, automatizovane fabrike u skladu sa standardima Industrije 5.0. Ovaj skalabilan i ekonomičan sistem omogućava doslednu dijagnostiku i može se isplativo replicirati na više tržišta.”

INDUSTRIJA 5.0 – NOVA ERA ODRŽIVOSTI I OTPORNOSTI





LJUDSKI KADAR U NAJVEĆEM FOKUSU

Industrija 5.0 stavlja akcenat na sinergiju između ljudi i robotskih sistema. U Breezy fabrici, repetitivne i fizički zahtevne zadatke preuzimaju kolaborativni roboti, automatizovane linije i AI rešenja. Ovo omogućava zaposlenima da se fokusiraju na složenije zadatke, poput popravki i korisničkih interakcija, čime se podstiče njihova produktivnost i dugoročna održivost rada.

Emil Oklinski, generalni direktor kompanije Breezy Poljska, izjavio je: „AI i robotska rešenja omogućavaju neprekidan rad 24/7, skalirajući procese dijagnostike i obnove na čak milion uređaja godišnje uz povećanu preciznost. Breezy je takođe spreman da ponudi procenu uređaja kao uslugu, uz osiguranje usklađenosti sa svim relevantnim standardima zaštite podataka.“

ODRŽIVOST

Industrija 5.0 koristi tehnologiju kako bi doprinela društvu, zaštiti životne sredine i razvoju cirkularne ekonomije. Nova proizvodna linija kompanije Breezy upravo to i dokazuje – čini tehnologiju pristupačnijom, smanjuje elektronski otpad i redukuje emisiju CO₂. Do kraja 2024. godine, Breezy je omogućio „drugi život“ za više od 300.000 pametnih telefona, smanjujući emisiju ugljen-dioksida za više od 20.000 tona.

OTPORNOST

Rešenja Industrije 5.0 jačaju otpornost kompanija u savremenom poslovnom okruženju. Kao lider u segmentu remarketinga polovnih uređaja, Breezy prioritizuje konkurentne cene za korisnike. Povećana operativna efikasnost – kroz precizniju klasifikaciju uređaja, niže troškove rada i bržu obradu – omogućava kompaniji da održi konkurentnost i profitabilnost. Takođe, pružanjem detaljnih informacija o proizvodima unapređuje se poverenje potrošača, što je ključni izazov u ovoj industriji.

Andrii Kosar, generalni menadžer kompanije Breezy, dodao je: „Transparentnost je jedna od osnovnih vrednosti kompanije Breezy. Osiguravamo da kupci dobiju maksimalne informacije o uređaju pre nego što ga otvore. Takođe, siguran sam da će naši novi automatizovani pogoni u Poljskoj značajno poboljšati skalabilnost, održivost i brzinu plasiranja proizvoda na tržište.“

Emil Oklinski, generalni direktor kompanije Breezy Poljska, zaključio je: „Verujemo da će ova godina biti prekretnica za nas. Korišćenjem ASBIS-ove distributivne mreže širom EU i uz podršku naših klijenata, Breezy može značajno ojačati svoju poziciju na poljskom i evropskom tržištu. Naš glavni cilj je da partnerima i kupcima pružimo najkvalitetnije proizvode i usluge. Ponosni smo što naš rad na produžavanju životnog veka elektronskih uređaja doprinosi održivom razvoju i cirkularnoj ekonomiji. Gradimo budućnost za naredne generacije – to je za nas najveća motivacija.“

Podelite s prijateljima

Tweet