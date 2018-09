Britanija dobija prvi leteći taksi

Startap iz Bristola uspešno je kreirao, a potom i testirao, letelicu koja može da uzleće i sleće vertikalno, što je ogroman korak za industriju letećeg transporta.

Naime, radi se o startapu Vertical Aerospace, koji je osnovan 2016. godine, i koji je kreirao letelicu koja bi u budućnosti mogla da se koristi u javnom saobraćaju i to bez emitovanja štetnih gasova. Letelica je opremljena sa četiri propelera na prednjem i četiri na zadnjem delu, ima telo koje podseća na kabinu helikoptera, a zahvaljujući mogućnosti za vertikalno uzletanje i sletanje moći će da sleće na tačne lokacije bez potrebe za aerodromom, heliodromom ili pistom bilo koje vrste.

Test let se odigrao u junu, pošto je kompanija dobila dozvolu, pa se tom prilikom došlo do zaključka da je letelica trenutno sposobna za petominutni let, brzinom od 80 kilometara na sat. Od tada je obavljen i niz drugih letova, a iz kompanije kažu da očekuju da servis postane aktivan do 2022. godine.

Izvor: The Telegraph

