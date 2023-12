British Airways koristi AI za bolje poslovanje 

British Airways (BA) je objavio da ima za cilj da koristi veštačku inteligenciju za automatizaciju delova svog poslovanja, uključujući održavanje svojih aviona.

Kako je izvestio The Financial Times, avio-kompanija planira da ažurira svoju IT infrastrukturu i koristi AI alate za predviđanje kada će avion vjerovatno biti u kvaru. Ovo će omogućiti BA da izvrši preventivne popravke, umesto da čeka da se kvarovi identifikuju kada su putnici u avionu, što će, nadamo se, rezultirati manjim kašnjenjima.

Sve veći broj avio-kompanija se okreće AI platformama kako bi poboljšao korisničko iskustvo, a Virgin Atlantic ubrzava sopstvenu transformaciju pomoću Amperitija za rukovanje podacima.

Ova vest dolazi nakon što je BA doživeo višestruka dugoročna kašnjenja i prekide sistema kao rezultat IT kvarova. Tajms je nedavno objavio da su rukovodioci kompanije identifikovali više od 600 oblasti poboljšanja i da planiraju ogromnu rekonstrukciju kompanije.

Planirano je da se predložene promene implementiraju u naredne tri godine po ceni od oko 7 milijardi funti (8,87 milijardi dolara). Očekuje se da će tehnologija biti u srži ovih planova u pokušajima da poboljša svoju IT infrastrukturu, smanjujući troškove i kao rezultat toga poboljšavajući zadovoljstvo kupaca.

BA je prvobitno bio napredan kada je u pitanju primena AI tehnologije. Kompanija je 2019. godine objavila da je jedna od prvih avio kompanija na svetu koja je koristila AI i video tehnologiju sledeće generacije za poboljšanje tačnosti letova.

Kao deo tadašnje investicije od 6,5 milijardi funti (8,25 milijardi dolara), BA je uveo naprednu probnu neuronsku mrežu na londonskom aerodromu Hitrou, terminal 5, kako bi osigurao da letovi polaze na vreme. Koristeći kamere postavljene oko aviona, AI upoređuje snimke uživo sa predloženim rasporedom leta. Ako tehnologija otkrije bilo kakve probleme koji bi mogli da dovedu do kašnjenja, pokreće se upozorenje koje omogućava menadžmentu da preduzme akciju.

Dodatne informacije o naporima kompanije u digitalnoj transformaciji biće objavljene početkom 2024. Portparol BA rekao je za Tajms: „Imamo ambiciozne planove da pružimo iskustvo svetske klase za naše klijente u svakoj fazi njihovog putovanja. Počinjemo da unapređujemo naše poslovanje i radujemo se što ćemo našim klijentima reći više o tome u narednim mesecima.”

Trenutno nema dovoljno dokaza koji bi sugerisali da bi AI mogla drastično poboljšati usluge avio-kompanija. Međutim, to bi moglo da nastavi da koristi vazduhoplovnoj industriji na brojne načine jer se tehnologija može koristiti kako bi procese i za osoblje i za kupce učinili besprekornim.

Tržište samo nastavlja da se širi, sa dosta kompanija koje već koriste tehnologiju za unapređenje svojih usluga, uključujući Virgin Atlantic, Air India, Swiss Airlines i Lufthansa. Avio-kompanije imaju mnogo AI „pilot programa“ koji pomažu ljudskoj radnoj snazi da izvrši zadatke poput rezervisanja letova i održavanja, nadajući se da će povećati produktivnost.

Preduzeća već vide druge potencijalno revolucionarne slučajeve upotrebe, uključujući Google koji isprobava veštačku inteligenciju kako bi ublažio uticaj traga (contrail). Google Research je sarađivao sa American Airlines-om kako bi razvio softver za predviđanje i nadao se da će smanjiti uticaj na klimu.

Iako se ovo još uvek ne razvija u velikom obimu, nudi uvid u budućnost kako bi veštačka inteligencija mogla da izgleda u vazduhoplovnoj industriji koja napreduje.

Izvor: aimagazine.com

