Brnabić: Izvoz IT usluga trenutno daleko najveća neto izvozna grana Srbije

“Najbolji alat za snažan privredni rast u Srbiji je digitalizacija svih segmenata privrede, države i društva”, izjavila je predsednik Vlade Srbije Ana Brnabić. “Digitalizacija je ključ našeg uspeha i segment u kome Srbija može da iskoristi sve svoje potencijale, da nadoknadi propuštene šanse i propušteno vreme i dostignemo naprednije zemlje Evropske unije i sveta”, rekla je Brnabić na otvaranju prvog “FinTech 4 Business” foruma koji je posvećen inovacijama i digitalnim tehnologijama u oblasti finasija.

Kako je Brnabić istakla, to potvrđuju i rezultati dosadašnjeg zalaganja da se ta oblast u Srbiji razvije, jer je izvoz IKT usluga trenutno “daleko najveća neto izvozna grana Srbije, koja je veća od izvoza poljoprivrede, automobila, mašinske industrije”. “Prošla godina je bila prva godina kada je izvoz IKT usluge premašio milijardu evra i dosegao 1,1 milijardu evra”, rekla je Brnabić i dodala da IKT sektor svake godine ima veliki rast koji je 2017. bio 21,6%, u 2018. je bio 26,2%, a u prva tri meseca ove godine porastao je 28,9%. Izrazila je zadovoljstvo da su javne finansije stabilne i da četvrtu godinu zaredom Srbija ima suficit u budžetu. “Danas smo jedna od retkih zemalja, evropskih ali i svetskih, čiji je javni dug ispod 60%. Ići ćemo ka tome da uđemo ispod te sigurne zone od 45%. To nam je cilj”, rekla je Brnabić.

Premijer Vlade, Ana Brnabić, je ocenila da nijedan drugi sektor privrede u Srbiji ne beleži takav godišnji rast i navela da je izvoz IKT usluga u prva tri meseca ove godine bio veći za 31,6% nego prošle godine, pa se u 2019. očekuje veći izvoz tog sektora nego prošle godine. Izjavila je i da dodatno ohrabruje što izvoz svih usluga takođe ima kontinuran rast, pa je tako u prvom kvartalu ove godine izvoz usluga bio veći za 17,5% nego u istom periodu prošle godine, dok je izvoz roba u isto vreme porastao za 6,9%. “Sektor usluga sustiže spoljnotrgovinsku razmenu u robama, što je za mene dobar signal i govori o transformaciji naše privrede i da možemo postati centar pameti i usluga”, rekla je Brnabić.

Potencijali četvrte industrijske revolucije

O potencijalima koje donosi četvrta industrijska revolucija obeležena digitalizacijom premijer Ana Brnabić navodi da govori već dve godine. “Zato sam poznata kao premijer za digitalizaciju, a ne samo premijer Srbije za sve ostalo, ali iskreno verujem da je to ključ našeg uspeha i da je to ono gde Srbija može da iskostristi sve svoje potencijale, da nadoknadi propuštene šanse i vreme, i da dostignemo one naprednije zemlje EU i sveta”, rekla je Brnabić. Ocenila je da je digitalno poslovanje već danas jedna od oblasti na koju Srbija može biti ponosna, piše RTS. Prema njenim rečima, to pokazuje da Srbija “može da napusti ekonomaski model i razmišljanje da se jačina ekonomije meri prema tome koliko stvari proizvedete”. “Mislim da je u 21. veku, za malu ekonomiju kakva je naša, važna konkurentnost u uslugama, digitalnim, inovativnim, brzim, hrabrim kompanijama koje ulažu u svoje ljude, nauku, istraživanje i razvoj, jer takve kompanije danas pobeđuju na globalnom tržištu”, rekla je Brnabić.

Dodala je da je Vlada Srbije odlučna da takve kompanije u tome podrži i da u toku mandata promeni koncept privrednog rasta zemlje. “Podstičemo transformaciju u kojoj se rast neće bazirati samo na investicijama, već na inovacijama kompanija”, rekla je Brnabić. Zbog toga se, kako je istakla, sprovode velike reforme o obrazovanju, a jedna od njih je i formiranje specijalizovanih IT odeljenja pri gimnazijama. Ovom prilikom, podsetila je da su prošle godine formirana 44 IT odeljenja u 36 gimnazija širom Srbije u koja je upisan 801 učenik, što je 4,6 puta više nego 2017. godine. “Ove godine za IT odeljenja prijavilo se 2.495 učenika, a prijemni su položila 1.644 učenika, odnosno 69%, a prošle godine je prolaznost na prijemnom bila 52%”, rekla je Brnabić i ocenila da su transformaciju društva i ekonomije prepoznali i učenici i njihovi roditelji.

Sto miliona za infrastukturu u IT

Podsetila je i da je Vlada Srbije odvojila najmanje 100 milona evra za naučno – tehnološku infrastrukturu, istraživanja, proširenje kapaciteta tehničkih fakulteta, što je ocenila kao ulaganje u budući održivi rast zasnovan na znanju, inovacijama i uslugama. “Pokrenuta je i široka poresko-pravna reforma čiji je cilj da postavi Srbiju kao jednu od najkonkurentnijih zemalja Evrope po uslovima za poslovanje inovacionih kompanija”, rekla je Brnabić. Prema njenom mišljenju, najveći korak je bio uvođenje modernih poreskih podsticaja za “ekonomiju znanja”, a pogodnosti će doneti i novi zakoni o investicionim fondovima i alternativnim investicionim fondovima, čije se usvajanje očekuje uskoro.

Dodala je da je napredak prepoznat i u globalnom izveštaju o starpap ekosistemima koji je uradio startap Genom, koji je svrstao Srbiju među 54 najbolja investciona ekosistema na planeti, a beogradski i novosadski ekosistem u top pet na svetu po dostupnosti i kvalitetu naših inženjera i snazi razvoja blockchain tehnologije. Premijer Ana Brnabić je najavila da Vlada sa Narodnom bankom Srbije treba uskoro da potpiše memorandom o saradnji koji će se odnositi na uvođenje elektronske uprave i dalju digitalizaciju.

Izvor: N1

