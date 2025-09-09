Broj korisnika TikToka u Evropi prešao 200 miliona

TikTok beleži više od 200 miliona aktivnih korisnika mesečno u Evropi.

TikTok koristi svaki treći građanin Evrope. Ovog meseca TikTok je imao 200 miliona aktivnih korisnika.

Ovo je drastičan porast ako se posmatra da je tokom prošle godine TikTok imao 175 miliona aktivnih korisnika u 32 države Evrope. Trenutno TikTok ima više od milijardu korisnika mesečno širom sveta.

Ova kompanija se suočava sa regulatornim izazovima širom sveta a poseban problem postoji u Americi. U Evropi je TikTok u maju kažnjen sa 530 milina evra od strane regulatora za privatnost. Ali se čini da svi pokušaji ne sprečavaju ovu platformu da se razvija.

ByteDance je najavio da će pokrenuti i otkup akcija zaposlenih što će kompaniji dati na vrednosti od 330 milijardi dolara.

Ekspanzija TikToka uprkos svim preprekama sa kojima se sočava pokazuje da je Kina postala više od ozbiljnog svetskog igrača.

Izvor: investing.com