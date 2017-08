Broj oglašenih poslova u IT sektoru na portalu Poslovi.infostud se u poslednjih sedam godina povećao šest puta

U Vladi Republike Srbije su krajem decembra 2016. godine usvojili Predlog za unapređenje IT sektora u Srbiji u prisustvu predstavnika IT zajednice, a jedna od prvih tačaka bila je sprovođenje programa prekvalifikacije pojedinaca talentovanih za IT u junior programere.

“IT sektor jedan je od najvećih potencijala naše zemlje i Ministarski savet za IT je Predlog projekta prekvalifikacija u neformalnom obrazovanju pripremio u saradnji sa IT zajednicom, čiji je doprinos u izradi ovog dokumenta zaista veliki. Planirano je da kroz program prekvalifikacija prođe 1.000 ljudi u 2017. godini. Mišljenje industrije nam je veoma važno, i stoga želimo da saznamo pojedinačna iskustva i čujemo koje su potrebe radnika, te tržišta rada“, izjavila je povodom ovog programa Ana Brnabić.

U poslednjih sedam godina se broj oglašenih poslova u IT sektoru preko portala Poslovi.infostud.com povećao šest puta, a najveći rast se dogodio upravo prošle i pretprošle godine.

Sa druge strane, broj iskusnijih i stručnijih IT stručnjaka na tržištu ne zadovoljava potrebe rastuće industrije, pa potražnja za poslom ne prati ponudu na pravi način.

Upravo je to razlog što su IT zanimanja godinama unazad među najdeficitarnijima na tržištu rada, a prethodnih godina najviše su se tražili stručnjaci koji poznaju sledeće tehnologije: JAVA, PHP, .NET, iOS i Android.

Od 2009. godine prisutan je snažan rast ponude poslova iz oblasti IT-ja. Konkretno, 2009. godine je na sajtu Poslovi.infostud.com objavljeno 796 oglasa iz ove oblasti, dok je 2016. godine taj broj iznosio čak 4.605, što je skoro šest puta više.

Rast ponuda poslova prati i rast učešća IT oglasa u ukupnom broju objavljenih oglasa oglasa. Taj procenat je 2009. godine iznosio 5,6%, a 2104. godine su IT oglasi učestvovali sa 18,7%, te 2016. sa 16,6% u ukupnoj ponudi poslova na sajtu.

Podaci sa sajta Prijemni.infostud.com pokazuju da su fakulteti koji školuju IT stručnjake među najtraženijima na listi želja budućih studenata već više od pet godina unazad. Primera radi, 2017. godine je beogradski FON u prvom upisnom roku imao tri puta više prijavljenih kandidata nego što je bilo slobodnih mesta.

U ukupnom broju raspisanih pozicija povećana je tražnja za stručnjacima na senior pozicijama i onima koji imaju srednji nivo znanja, u odnosu na kandidate na početnim junior pozicijama. Povećana je i potreba za iskusnijim stručnjacima, a veći zahtevi poslodavaca uticali su i na broj prijava na IT oglase. Tokom 2016. godine za IT pozicije je stizalo gotovo 27 prijava u proseku, dok je 2013. taj broj iznosio preko 36.

Skoro dve trećine onih koji konkurišu se interesuje za mesta seniora i stručnjaka srednjeg nivoa znanja, dok je za junior pozicije pristigla oko trećina od ukupnog broja prijava. Potreba tržišta za IT kadrom iznedrila je i druge načine na koje poslodavci dolaze do profesionalaca. Od nedavno takve usluge pruža i servis altTab na sajtu Helloworld.rs, a na regionalnom sajamu Virtualni dani karijera i znanja, koji će se održati od 11. do 18. oktobra 2017. godine, razgovaraće se i o važnosti brendiranja poslodavca prema IT profesionalcima.

