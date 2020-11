Broj pregleda snimaka meditacije raste tokom pandemije

YouTube video zapisi sa meditacijom porasli su za 40 odsto na ovoj platformi za strimovanje od sredine marta.

Svi pokušavamo da se izborimo sa ovom godinom

Svi znamo šta je to pokrenulo. Kako su se ove godine društvene distanciranosti i nove rutine rada od kuće uspostavile širom sveta, mnogi su se očigledno okrenuli YouTube-u kao izvoru opuštanja. Takođe je na stranici bilo više od milijardu pregleda za uputstva o maskama za lice „Uradi sam“.Gledajući neke od najgledanijih YouTube video snimaka sa vođenom meditacijom, postoje višegodišnji klasici sa naslovima poput “LET GO of Fear, Overthinking & Worries” i “Guided Meditation – Blissful Deep Relaxation”. Oni imaju 26 miliona, odnosno 18,5 miliona pregleda.

Nismo samo u potrazi za video zapisima za koje se nadamo da će nas umiriti tokom ovih turbulentnih vremena. Aplikacije za meditaciju poput Headspace i Calm su takođe popularne. Na osnovu rejtinga App Store i Google Play prodavnica koje prati App Annie, Calm se nalazi u prvih 300 aplikacija od sredine marta u svim kategorijama aplikacija. Takođe je bio u prvih pet za zdravlje i kondiciju tokom čitave pandemije. Firma za analitiku aplikacija Apptopia izvestila je da je kompanija Calm samo u januaru imala 2,9 miliona preuzimanja.

Izvor: Mashable

