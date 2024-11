Brzina budućnosti: Nova era mobilnih mreža stiže u Srbiju

Huawei Technologies je u okviru evropske turneje i u Srbiji predstavio inovacije i rešenja koja koriste 5G i sledeću 5.5G tehnologiju. U prepoznatljivom Huawei kamionu kompanija je prikazala 5.5G mrežna rešenja koja se već testiraju širom sveta, kao i uređaje koji ih koriste.

U Beogradu je prvi put demonstrirana tehnologija koja karakteriše novu eru mobilnog širokopojasnog pristupa sa brzinama do 10 gigabita. Očekuje se da će do 2025. godine, kroz različite mobilne i IoT mreže, biti povezano više od 30 milijardi uređaja i da će komunikacija među njima biti do čak 10 puta brža!

5.5G je sledeći razvojni korak industrije

Huawei Technologies očekuje da će komercijalizacija 5.5G tehnologije početi ove godine, što će otvoriti nove mogućnosti za pametnu i povezanu budućnost. 5.5G pruža 10 puta brži prenos i preuzimanje podataka u poređenju sa 5G mrežom, uz desetostruko višu sigurnost, energetsku efikasnost i propusnost. Na ovaj način se značajno povećava razvojni potencijal, ali i smanjuju troškovi ulaganja i održavanja.

Digitalna infrastruktura za svakodnevni život i ekonomiju

Digitalna infrastruktura postaje ključan deo svakodnevnog života i privrede. Interaktivni izložbeni prostor prikazao je rešenja za javni sektor, poslovanje i zelenu energiju. Posetioci su imali priliku da isprobaju Huawei Vision Pro AR/VR naočare i MR 5G True AR naočare, koje se već primenjuju u industriji. Predstavljena su i nova rešenja poput poziva sa prevodom u realnom vremenu i Ultra HD videom, 5G ruteri za vozila koji omogućavaju međusobnu povezanost, i gotovo 10 različitih mrežnih rešenja koja pojednostavljuju povezivanje.

U Huawei kamionu su premijerno prikazane i nevidljive antene koje su 30 odsto manje i 50 odsto lakše od prethodnika. Ovo su, zapravo, trake, koje se lako mogu razvući po kući ili kancelariji, ne narušavaju izgled enterijera, a omogućavaju bolje tehničke i tehnološke opcije. Izloženi su i visokokvalitetni 10 Gbps CloudCampus, ultra-otporna mreža Data centara, rešenja za virtuelizaciju Data centara (DCS), OceanProtect Appliance, FTTH i FTTR rešenja, kao i Huawei eKit za komercijalni i distributivni segment.

Huawei tehnološki centar „na točkovima” posetiće 26 evropskih gradova u okviru ovogodišnje turneje. Dizajniran je za inovacije namenjene malim i srednjim preduzećima, kompanijama, javnom sektoru i industrijama zdravstva, internet usluga, obrazovanja i maloprodaje. Huawei ovim rešenjima želi partnerima i posetiocima da približi proces održivog razvoja evropske industrije kroz zeleni i digitalni program. Kompanija ostaje posvećena naprednim IKT tehnologijama koje omogućavaju pametnu tranziciju svih sektora ekonomije.

