Brzina: Humanoidni i četvoronožni roboti postaju sve brži

Dva nova video snimka kineskih kompanija jasno pokazuju: uskoro neće biti koristi od pokušaja bežanja od robota.

Robotika pokretana veštačkom inteligencijom ne napreduje toliko brzo kao modeli za jezik i rezonovanje

Brze nadogradnje u brzini i agilnosti znače da robotski psi sada mogu trčati gotovo olimpijskim tempom, dok humanoidi glatko prelaze preko teškog terena.

Krenimo od humanoida – Unitree G1 Bionic. Osnovni model košta neverovatnih 16.000 američkih dolara. G1 je visok 132 cm, težak 35 kg, a svet percipira pomoću LiDAR-a, dubinskih kamera i nizova mikrofona. Već od lansiranja izgledao je vrlo atletski. Sa 23 stepena slobode zglobova i snažnim motorima kolena od 90 Nm, može skakati, plesati, vrteti se i savijati u oblik veličine kofera za lakše nošenje i skladištenje.

U novom videu objavljenom prošle sedmice, G1 Bionic polaže pravo na titulu za “najglatkije hodanje i humanoidno trčanje na svetu.” Zaista, sada se primećuje određeni “stil” u njegovom hodu dok prolazi ulicom i ostavlja prolaznike zapanjene. Ipak, najimpresivnije je što sada može trčati uzbrdo, nizbrdo ili bočno po strmim nagibima, dok se nosi s neravnim površinama bez vidljivih poteškoća. Naravno, ovo je promotivni video i ne vidimo pokušaje gde bi ovaj šupljoglavi robot možda pao, ali napredak je nesumnjivo impresivan.

Za sada se G1 kreće brzinom trčanja, ali prava brzina dolazi iz sveta četvoronožnih robota, gde tim iz Hangžoua tvrdi da njihov robotski pas Black Panther V2.0 sada trči brzinom od 10,4 metra u sekundi. To je više od 37 km/h, a sa vremenom sprinta na 100 metara ispod 10 sekundi, Panther sada može trčati uz rame elitnim ljudskim sportistima.

Da bi to postigli, istraživači – saradnički tim sa Univerziteta Zhejiang i startapa zvanog Mirror Me – morali su da zamene noge robota koje su se stalno lomile. Zato su razvili sistem amortizacije za donje delove nogu, sa gumiranim stopalima za bolje prijanjanje, što im je omogućilo da povećaju snagu motora.

Black Panther 2.0, težak 38 kg, sada pravi do pet koraka u sekundi, i ako je video koji je objavljen autentičan, izgleda neverovatno brzo. Iako je daleko od vrhunca četvoronožnih trkača – gepardi dostižu brzine i do tri puta veće, od 104 km/h – Black Panther postiže svoju maksimalnu brzinu u suštini hodanjem pod snagom, za razliku od izduženog galopa koji se obično vidi kod brzih kopnenih životinja. Nema sumnje da će i to uskoro stići.

Robotika pokretana veštačkom inteligencijom ne napreduje toliko brzo kao modeli za jezik i rezonovanje, ali ova oblast eksplodira sa novim kompanijama koje pokušavaju da uvedu inteligentne robote u radnu snagu u raznim ulogama. Trenutno nisu mnogo korisni, ali savladavaju osnove: hvatanje različitih oblika predmeta, podizanje, nošenje, otvaranje vrata, početak korišćenja alata – i učenje navigacije kroz prostore prilagođene ljudima.

Teško je gledati ubrzanje napretka u ovoj oblasti, a ne podsetiti se epizoda serije Black Mirror – ali s obzirom na to da natalitet nastavlja da opada u većini bogatih zemalja, robotski rad možda će biti jedini način da se ekonomije održe u rastu u narednim decenijama. A tehnologija očigledno sazreva.

Izvor: Newatlas

Podelite s prijateljima

Tweet