Buduća funkcija Google Photos omogućiće vam da tražite fotografije od prijatelja

Google trenutno radi na novoj funkciji za Google Photos koja će vam omogućiti da delite link kojim tražite fotografije od prijatelja.

Ovo bi bio odličan način za pravljenje kompilacija slika

To može biti jednostavan način da se prikupe sva sećanja iz nekog posebnog događaja ili porodične prilike, ili čak samo način da se proveri nešto čemu niste mogli sami da prisustvujete.

Najnovija funkcija Google Photos, nalaziće se na vrhu Sharing taba, pod nazivom „Ask friends for photos“, koji vas zatim vodi na ekran sa prilagođenim linkom koji možete da pošaljete prijateljima ili porodici. Sve dok primalac ima Google fotografije (na iOS-u ili Android-u), moći će da podeli slike u velikoj količini sa pošiljaocem. Ovo bi mogao biti koristan podsetnik, ako već neko vreme nekoga tražite određene snimke, a vaš prijatelj to neprestano zaboravlja. To bi takođe bio odličan način kombinovanja fotografija raznih korisnika sa rođendanske zabave ili venčanja, tako da zatim možete da napravite zajednički album koji će svi moći da vide. Kao i sa bilo kojom funkcijom koja je u toku, poput ove, ne zna se kada će postati široko dostupna.

