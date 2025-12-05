Budući Google TV sa daljinskim na solarni pogon

Epishine, kompanija koja proizvodi solarne ćelije optimizovane za unutrašnje osvetljenje, objavila je da se njena tehnologija koristi u novom daljinskom upravljaču za Google TV uređaje, kako je primetio 9to5Google. Daljinski upravljač će se oslanjati na punjive baterije umesto na one za jednokratnu upotrebu, a zahvaljujući upotrebi solarnih ćelija sa obe strane, možda će ostati bez energije samo kada bude zakopan i zaboravljen u mračnom ponoru jastuka na vašem kauču.

Novi daljinski upravljač proizvodi Ohsung Electronics, zvanični dobavljač referentnih daljinskih upravljača za Google. Kompanije koje proizvode Google TV striming kutije ili adaptere mogu da dizajniraju sopstvene daljinske upravljače od nule, ali takođe mogu da koriste Google-ove referentne dizajne daljinskih upravljača kao prečicu za ubrzavanje razvoja svog hardvera. Walmart-ovi Onn uređaji, na primer, uključuju daljinske upravljače zasnovane na Google-ovim dizajnima.

Nova opcija na solarni pogon koja koristi Epishine-ovu tehnologiju biće poznata kao G32 referentni daljinski upravljač, ali još uvek nije u paketu sa bilo kojim Google TV uređajem i ne možete je kupiti samostalno. Postojeće verzije Google referentnih daljinskih upravljača uključuju G10 sa 22 dugmeta i G20 sa 38 dugmeta, ali kompanije mogu prilagoditi ove dizajne kako bi omogućile brz pristup striming platformama pored popularnih opcija poput Netflix i YouTube.

Nije prvi put da daljinski upravljač uključuje solarnu ćeliju koja ga napaja neograničeno. Prošle godine, Hama je najavila univerzalni daljinski upravljač koji koristi Eksegerovu tehnologiju solarnih ćelija Pauerfojl, a pre mnogo godina, Samsung je objavio solarni daljinski upravljač za svoje televizore. Ali tehnologija bi potencijalno mogla postati uobičajenija sada kada je Google olakšao manjim kompanijama njenu implementaciju.

Izvor: TheVerge