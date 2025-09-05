PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
Budućnost finansija se oblikuje na drugom Finance.Weekendu

Za samo dve sedmice Rovinj postaje središte korporativnih finansija – vraća se Finance.Weekend, festival koji spaja stručnjake, lidere i vizionare kako bi razgovarali o trendovima, izazovima i inovacijama u upravljanju kapitalom. Nakon uspešnog prvog izdanja, ovogodišnji festival donosi novu rundu globalnih i regionalnih stručnjaka, s praktičnim primerima i dubinskim uvidima u funkcionisanje finansijskih sektora u najvećim kompanijama sveta.

PCPress.rs Image

„Nakon uspešnog prvog izdanja, Finance.Weekend ove godine dolazi u samostalnom formatu u sklopu Weekenda.18, okupljajući ključne lidere finansijske industrije i stručnjake iz regije i sveta. Novi format omogućuje dublji uvid u savremene finansijske procese, primenu digitalnih alata i inovativne strategije koje oblikuju današnje i buduće poslovanje. Takvi događaji nisu samo prilika za razmenu znanja, već i platforma koja podstiče saradnju među sektorima, osnažuje razvoj novih poslovnih modela i postavlja temelje za strateške odluke u industriji koja se ubrzano menja“, ističe Matija Nakić, direktorica festivala i izvršna direktorka i suosnivačica Farseera.

PCPress.rs Image
Matija Nakic, direktorica festivala i izvršna direktorka i suosnivačica Farseera, Fotografije: WMF

Globalna finansijska strategija i perspektive CFO-a

IIB - ERP susreti

Jedan od ključnih govornika je Michael Boyd, bivši direktor riznice u Appleu, koji je tokom 20 godina bio ključna figura u nizu strateških finansijskih projekata. Boyd će govoriti o tome šta znači voditi jednu od najvećih korporativnih blagajni na svetu, od upravljanja rizicima i likvidnošću, do raspodele kapitala, ističući kako velike odluke utiču na celu organizaciju i šta lideri mogu da nauče iz takvih modela.

PCPress.rs Image
Michael Boyd, bivši direktor riznice u Apple-u, Fotografije: WMF

Regionalni fokus ove godine stavljen je na telekom sektor, koji se suočava s velikim ulaganjima, stalnim tehnološkim promenama i sve kompleksnijom regulativom. Matija Kovačević, finansijski direktor Hrvatskog Telekoma, Matija Mandić, članica Uprave i glavna direktorke za finansije Telemacha i Anita Lazović, CFO Orion Telekoma, razgovaraće o tome kako finansijski timovi postaju aktivni partneri u poslovanju, povezuju strategiju s operativnim procesima i pomažu donositi brze i informisane odluke u uslovima kompleksnosti.

PCPress.rs Image
Matija Mandić, članica Uprave i glavna direktorke za finansije Telemacha, Fotografije: WMF

Održivo upravljanje, ESG i regionalni lideri

ESG inicijative sve više dominiraju dnevnim redom u korporacijama, ali njihova implementacija često je izazov. Ivana Krajinović, partnerka u EY-u, Mitar Božić, CFO Medlog Austria, i Vedrana Jelušić Kašić, članica Uprave PBZ-a, pokrenuće pitanje šta je stvarni uticaj ESG-a, a šta „greenwashing“ i kako finansijski i korporativni lideri mogu da izmere učinak i implementiraju promene koje imaju stvarni učinak na društvo i okolinu.

PCPress.rs Image
Ivana Krajinović, partnerka u EY-u, Fotografije: WMF

Uz spomenute, u programu učestvuju i Andreas Graf, CFO A1 Grupe, Hrvoje Patajac direktor kontrolinga Adris grupe, Jan Sebastijan Kujaw, CFO Dometica, Jelena Lukić Chetcuti, direktorka finansija za region Adriatic u Nomad Foods, Lidija Bajić, CFO Novonordiska, Luka Pavlović, CFO u Bambiju, Matej Akrapovič, CFO Akrapoviča, kao i Sanja Keranović, CFO u Dr. Oetkeru, koji će kroz svoja iskustva doprineti raspravama o upravljanju kapitalom, transformaciji finansija i strateškom odlučivanju u regionu i globalno.

PCPress.rs Image
Andreas Graf, CFO A1 Grupe, Fotografije: WMF

Drugi Finance.Weekend potvrdiće status festivala koji spaja globalnu ekspertizu i lokalne prilike, omogućuje uvid u najnovije trendove i razmenu znanja koja oblikuje budućnost finansija. Budite deo finansijske budućnosti od 18. do 21. septembra u Rovinju. Sve informacije o programu, govornicima i kotizacijama možete pronaći na službenoj stranici festivala, kao i na profilima društvenih mreža – LinkedIn, Facebook i Instagram.

