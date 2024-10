Budućnost nege kože: Prilagođeni kozmetički proizvodi pokretani vizualnom analizom kože

Industrija lepote i nege kože dugo je bila pod prismotrom zbog korišćenja potencijalno štetnih hemikalija i konzervansa u kozmetičkim proizvodima.

Mnoge marke oslanjaju se na ove aditive kako bi produžile rok trajanja i stabilizovale svoje formulacije. Međutim, sve veća svest potrošača o zdravlju kože i toksičnim sastojcima dovela je do promene u potražnji za sigurnijim, personalizovanim proizvodima. U ovu priču se uključuje Aram Huvis, južnokorejska kompanija koja je na čelu ovog pokreta, nudeći revolucionarna rešenja koja kombinuju tehnologiju sa personalizacijom nege kože.

Neki sastojci koji se često nalaze u proizvodima za negu kože i dalje se klasifikuju kao toksični ili štetni. Potrošači koji traže alternative imaju malo izbora, često se zadovoljavajući proizvodima koji ne rešavaju adekvatno njihove jedinstvene probleme sa kožom.

Aram Huvis predlaže inovativan pristup nezi kože: vizualni analizator kože koji precizno dijagnostikuje stanje kože korisnika, omogućavajući proizvodnju sveže izrađenih prilagođenih kozmetičkih proizvoda. Ove prilagođene formulacije su bez štetnih hemikalija i konzervansa, odgovarajući na brige o bezbednosti i pojedinačnim potrebama kože.

U praksi, kompanijin analizator kože ECW Cube koristi uvećanje od 60X do 1000X da detaljno ispita kožu, otkrivajući stanja poput suvoće, masnoće, upale, bora, proširenih pora i zarobljenog sebum. Uređaj je dizajniran da bude jednostavan za korišćenje, sa mikroskopskom sočivom i svetlosnim sistemom koji obezbeđuje preciznost bez potrebe za visoko kvalitetnim senzorom kamere (ovo je 1/4-inčni CMOS senzor sa 2 miliona piksela). Kada je analiza kože završena, podaci se koriste za formulisanje prilagođenog proizvoda specifično prilagođenog stanju kože pojedinca. Pošto ovi proizvodi ne sadrže konzervanse, dizajnirani su da se potroše u roku od jednog do dva meseca nakon otvaranja, obezbeđujući svežinu i efikasnost. Dok je zatvoren, rok trajanja proizvoda može se produžiti do jedne godine, iako to nije u skladu sa preporučenim obrascem korišćenja zasnovanim na planu oporavka kože koji generiše analiza Aram Huvis. Kompanija je blisko sarađivala sa akademskim stručnjacima, kao što su profesori Na Jeong Im i Shin Jeong Won, kako bi izgradila i unapredila svoj skup podataka, osiguravajući da dijagnostika kože bude i tačna i korisna. Godine 2025, Aram Huvis planira da dodatno demokratizuje pristup prilagođenoj nezi kože putem nove mobilne aplikacije koja donosi analizu kože direktno potrošaču. Iako ovo rešenje zasnovano na aplikaciji možda neće biti tako precizno kao evaluacija u klinici, predstavlja veliki korak napred u dostupnosti. Omogućavanjem potrošačima da obave vizuelnu analizu kože iz udobnosti svojih domova, Aram Huvis otvara dijagnostiku nege kože široj publici. Aplikacija će analizirati ključna stanja kože — masnoću, suvoću, upale, bore i još mnogo toga — i pružiti personalizovane preporuke za negu kože. Iako nije namenjena da potpuno zameni profesionalne konsultacije, omogućava korisnicima da steknu uvide u zdravlje svoje kože i preduzmu proaktivne korake u svojim rutinama nege. Aram Huvis ne staje samo na dijagnostici. Još jedna nadolazeća inovacija je mašina pod nazivom Ellapiel Tailor (gore prikazana slika), koja može proizvoditi prilagođene kozmetičke proizvode na zahtev, slično 3D štampaču, ali za proizvode za lepotu. Ova mašina koristi više osnovnih sastojaka za mešanje i proizvodnju formulacija za negu kože specifičnih za dijagnostičke podatke pojedinca, nudeći najsvežiji mogući proizvod. Iako je cena oko 2.900 dolara, ovaj uređaj je verovatno usmeren na profesionalce ili potrošače visoke klase koji traže neuporedivu svežinu i personalizaciju u svojoj rutini nege.

Kompanija je dobro pozicionirana za širenje izvan tržišta Južne Koreje. Sa planovima da predstavi svoju tehnologiju na CES 2025 u Las Vegasu, kompanija je na putu da dobije međunarodnu pažnju i odobrenja za širenje tržišta van Koreje. Ovo označava značajan korak u njihovoj misiji da revolucionizuju industriju nege kože sa personalizovanim i sigurnijim proizvodima.

Izvor: Ubergizmo

Podelite s prijateljima

Tweet