Bugatti testira 3D odštampanu kočnicu

Još početkom 2018. godine Bugatti je otkrio da radi na prvoj 3D odštampanoj kočnici. Sada kada je godina praktično završena, kompanija je konačno spremna da pokaže kočnicu u akciji. Bugatti je postavio video testa koji je simulirao kočenje pri brzinama do oko 400 km/h (249 MPH). Kao što možete da zamislite, to je prilično interesantan spektakl – sam disk je dostigao temperaturu do 1025 Celzijusa (1,877F), i bilo je dosta plamena i iskri dok su čeljusti i disk dostizali svoju granicu.

Kočnica bi na kraju trebalo da ide u takozvane hiper automobile kao što su Chiron i Divo, gde bi težina lakša od uobičajene i veća snaga mogle da budu od vitalnog značaja za agilnost i zaustavljanje u žurbi.

Samo ne možemo da očekujemo da uskoro vidimo 3D-štampane kočnice u običnim Volkswagen automobilima. Potrebno je oko 45 sati da se otopi i formira titanijum pomoću četiri lasera. To je u redu za luksuzno vozilo vredno više miliona dolara koje će se prodavati u vrlo malom broju, ali taj princip neće funkcionisati za masovnu proizvodnju. Bugatti-jeva naredna misija je da ubrza proizvodnju do tačke u kojoj je 3D-štampa dostupna u obimu. Ako to može da uradi, možda ćete videti ovakve kočnice u znatno pristupačnijim vozilima.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet