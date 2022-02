Bumble kupuje Fruitz,  francusku aplikaciju za upoznavanje, usmerenu na generaciju Z

Kompanija za aplikacije za sastanke Bumble, Inc. u svoju porodicu aplikacija dodaje brzorastuću francusku aplikaciju za sastanke Fruitz.

Do danas je Fruitz preuzet 5,6 miliona puta

Iako Bumble, Inc. već ima međunarodno učešće kao matična kompanija Badoo-a, koja je posebno popularna u Evropi, ona vidi dodavanje Fruitza kao način da stekne veću privlačnost kod mlađe publike – generacije Z. Uslovi ugovora nisu objavljeni. Neobična aplikacija Fruitz, koristi nekonvencionalan pristup kako bi pomogla korisnicima da pronađu podudaranja, jer svakoj određenoj vrsti odnosa dodeljuje plod, u rasponu od onih koji žele dugoročne obaveze do onih u potrazi za akcijom za jednu noć. Ovo omogućava korisnicima da filtriraju one koji nisu na istoj talasnoj dužini sa njima. Takođe podstiče korisnike da odgovore na pitanja koja služe kao razbijanje leda pre nego što pošalju poruku.

Do danas je Fruitz preuzet 5,6 miliona puta širom sveta sa App Store-a i Google Play-a, prema podacima Sensor Tower-a. Kao i mnoge moderne aplikacije za upoznavanje, nudi swipe-based interfejs i besplatno iskustvo. Za Bumble, međutim, kriterijum nisu nužno bile jedinstvene karakteristike aplikacije, već njena demografija. Kompanija je videla kako je Fruitz imao poseban doseg sa generacijom Z, sve većom publikom na tržištu aplikacija za upoznavanje. Aplikacija je takođe dobijala na snazi u ključnim zapadnoevropskim zemljama, uključujući Francusku, Belgiju, Holandiju, Švajcarsku i Španiju, pored brzog rasta u Kanadi.

Bumble će uključiti Fruitz u svoj paket aplikacija za sastanke, a istovremeno će mu obezbediti resurse, uključujući tehnologiju mašinskog učenja, marketing, lokalizaciju i bezbednosne platforme. Ne postoji plan za rebrendiranje ili ukidanje Fruitz operacija. Umesto toga, devetočlani tim aplikacije, uključujući sve suosnivače, nastaviće da pokreće aplikaciju iz svoje matične zemlje Francuske. U kombinaciji, Bumble, Inc. — koja sada uključuje Fruitz, Badoo i Bumble — ima više od 900 zaposlenih, sa kancelarijama u Ostinu, Londonu, Barseloni, Parizu i Moskvi.

Izvor: Techcrunch

Podelite s prijateljima

Tweet