BYD i peta generacija DMI hibridne tehnologije 

Predsednik izvršnog odbora BYD, Wang Chuanfu je najavio da će u maju ove godine lansirati petu generaciju DMI hibridne tehnologije, sa potrošnjom goriva smanjenom na 2,9 litara na stotinu kilometara i punim rezervoarom, punim opsegom punjenja, autonomiju od 2000 kilometara.

Wang Chuanfu je rekao da će zbog trenutne situacije nestašice snabdevanja postepeno preći na model pete generacije DMI u maju u skladu sa tržišnim uslovima. Očekuje se da će se popularnost modela DMI pete generacije nastaviti još 1-2 godine.

Predsednik BYD-a veruje da je nova energetska industrija ušla u eliminacioni krug i da će 2024-2026 biti odlučujuća bitka za obim, cenu i tehnologiju. Ubrzana primena novih energetskih proizvoda od strane kineskih automobilskih kompanija će narušiti tržišni udeo brendova zajedničkih preduzeća. U narednih 3-5 godina, tržišni udeo brendova zajedničkih preduzeća će se smanjiti sa 40% na 10%, a 30% predstavlja potencijal rasta kineskih brendova u budućnosti.

Što se tiče globalizacije, Wang Chuanfu je izjavio da automobilske kompanije treba da izaberu strateški put „odlaska na globalno + lokalizacija“ u rešavanju geopolitičkih pitanja. U Evropi, Južnoj Americi, Bliskom istoku i drugim regionima, BYD i drugi kineski proizvođači automobila moraju da integrišu tehnologiju i strategije lokalizacije osnivanjem fabrika u inostranstvu kako bi se uključili na domaća i međunarodna tržišta.

Krajem februara ove godine, BYD je pokrenuo rat cenama intenzivnim puštanjem u prodaju Honor Edition modela. Wang Chuanfu je naveo da su glavni konkurenti BYD Honor Edition modela vozila na tradicionalno gorivo i brendovi zajedničkih preduzeća. Procenjuje se da će prodaja u martu premašiti 300.000 jedinica, sa tržišnim udelom od 16% na tržištu putničkih automobila i tržišnim udelom novih energetskih vozila od 35%. Trenutni Kin PLUS je naišao na uska grla u proizvodnim kapacitetima, a proizvodni kapacitet će biti dodatno povećan u periodu od aprila do maja. Do 2024. godine očekuje se da će godišnja prodaja porasti za najmanje 20% u odnosu na 2023. godinu.

