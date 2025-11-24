C kompajler za Galaksiju

Performanse bejzik interpretera nisu dovoljne a asembler je previše komplikovan? Programe za Galaksiju moguće je pisati i u programskom jeziku C!

Slika 1 – Isti program realizovan u BASIC-u, C-u i asembleru

Veliki broj ranih modela kućnih računara, među njima i Galaksija, bio je zasnovan na Zilog-ovom procesoru Z80. Iako će na tržištu ubrzo početi da dominiraju Intel-ovi x86 i Motorola 680×0 procesori, interesovanje za programiranje na platformama zasnovanim na Z80 nije nestalo, tako da se 1998. godine pojavljuje Z88DK – visokoportabilni C kompajler za Z80 i Intel 8080, za Windows, Linux, MacOS i mnoge druge platforme. Z88DK podržava više desetina modela ranih kućnih računara, a od 2008. se, zahvaljujući radu Stefana Bodrata i alatima Tomaža Šolca, među njima nalazi i Galaksija.

Zašto C?

Z88DK omogućava da se C program napisan na PC (ili Mac) računaru prevede na mašinski jezik Z80 uvažavajući specifičnosti Galaksije i snimi u standardnom .gtp formatu. Istovremeno, dobiće se i odgovarajući .bin i .wav fajlovi – tako možete da čujete i tonski zapis programa kakav je nekada bio na audio-kaseti. Takav .gtp (ili .wav) fajl se onda može učitati i koristiti na Galaksiji ili nekom od emulatora. Za unos izvornog koda se može koristiti bilo šta – od Windows Notepad-a do modernih razvojnih okruženja kao što je VS code (u tom slučaju na raspolaganju su korisni dodaci, kao što je plugin za Z80 asembler koji daje help za asemblerske komande). Programi za Galaksiju se tako, umesto u potpuno zastarelom BASIC-u, mogu pisati u mnogo modernijem i moćnijem C-u. Za razliku od BASIC-a na samoj Galaksiji koji funkcioniše kao interpreter, Z88DK je kompajler za C. Kompajleri obezbeđuju mnogo brže izvršavanje programa nego interpreteri, jer se konverzija instrukcija višeg programskog jezika u mašinski kod ne vrši tokom izvršavanja programa, već se program pre izvršavanja u celini prevede na mašinski jezik i kao takav izvršava. Kompajliran program ne može biti brz kao ručno pisani optimizovani mašinski program, ali mu je vrlo blizu.

C programi pisani pomoću Z88DK višestruko su brži od onih pisanih u BASIC-u

Na slici 1 dat je primer tri programa koji popunjavaju ekran istim karakterom iz seta karaktera blok grafike. Prvi je pisan u BASIC-u, drugi u C-u i preveden pomoću Z88DK, a treći je ručno pisan na asembleru. BASIC program se izvršava 17 sekundi, kompajlirani C program 28 stotinki, a ručno pisani mašinski program svega šest stotinki. Iako je gotovo pet puta sporiji od ručno pisanog asemblerskog, C program je šezdeset puta brži od BASIC programa.

Slika 2 – Zdravo, svete

Ova brzina je sasvim dovoljna za pisanje vrlo interaktivnih igara, kakve nije moguće napraviti u BASIC-u. Dobri primeri programa napisanih na C-u su igre Outrun, Karate i 2048 autora Ivana Iličeva (https://github.com/ivang78?tab=repositories, https://www.youtube.com/watch?v=rOGlZYirsV8). Efekat ubrzanja koji donosi C u odnosu na BASIC demonstrirao je Aleksandar Miladinović, koji je klasičnu BASIC igru Manic Miner napisao kombinujući C i asembler – video na sledećem linku govori mnogo više od reči: https://www.youtube.com/watch?v=srsUcgGk8_E.

Z88DK automatski generiše fajlove u standardnom .gtp formatu

Kompajlirani program će u memoriji zauzeti više prostora od ručno pisanog. Program za popunjavanje ekrana pisan u C-u u RAM-u zauzima oko pola kilobajta. Isti program napisan u BASIC-u zauzima 45, a ručno pisani asemblerski program 30 bajtova. Ovo je razlog zbog koga korišćenje Z88DK dobija pun smisao tek sa Galaksijom 2024 koja ima oko 30 KB slobodnog RAM-a. Većina računara pravljenih po originalnom projektu iz 1984. ima samo 6 KB RAM, koje će umereno složen C program lako popuniti, naročito ako se koriste standardne C biblioteke i komande. Primera radi, pomenuta igra Outrun (oko 350 pregledno formatiranih linija koda u C-u) zauzima 4858 bajtova RAM-a od 5062 koliko je raspoloživo korisniku na računaru sa 6 KB RAM.

Zdravo, svete

Na ovoj stranici mogu se naći linkovi za preuzimanje Z88DK. Nakon preuzimanja verzije za željeni operativni sistem (u našem slučaju Windows), potrebno je samo raspakovati arhivu, možda najjednostavnije direktno u root folder. Nikakva instalacija nije neophodna, dovoljno je dodati odgovarajući bin folder u Path (npr C:\z88dk\bin) kako bi kompajler bio dostupan direktno iz komandne linije.

Slika 3 – Sadržaj header fajla zgalaksija.h

Već sada je sve spremno za najosnovniju upotrebu. Program sa slike 2 snimljen u fajl „zdravo.c“, preveden komandom zcc +gal -create-app zdravo.c, biće smešten u gtp fajl podrazumevanog imena a.gtp u istom folderu. Kada se a.gtp učita na računar ili emulator i startuje, na ekranu će, u redu ispod komande RUN, biti ispisana poruka „ZDRAVO SVETE“. LIST će pokazati samo jednu liniju koda, 1 A=USR(&2C3A) – poziv mašinskog programa smeštenog na adresi &2C3A. Primećuje se da korišćenje standardnih C komandi (printf u ovom slučaju) može da potroši dosta memorije – ovaj program zauzima gotovo 2 KB!

Slika 4 – Zdravo, svete pomoću prilagođenih rutina

Zato je za komunikaciju sa ekranom pogodnije koristiti funkcije namenski pisane za Galaksiju. Ako se u folderu z88dk\include kreira header fajl zgalaksija.h (slika 3), i funkcije definisane u njemu iskoriste u programu sa slike 4 za ispis iste poruke na ekranu, takav program će zauzeti manje od 500 bajtova u RAM-u (četiri puta manje nego kada se koristi printf). Ako se koriste ove funkcije, treba obratiti pažnju da se u naredbi koja ispisuje tekst ne koriste mala slova koja Galaksija ne može da ispiše. Automatska konverzija u velika slova koju radi printf ne vrši se u ovom slučaju.

Moguće je pisati i programe u kojima se kombinuju C i asemblerski kod

Z88DK ima standardnu (nije potreban import dodatnih header fajlova/biblioteka) funkciju koja podržava blok grafiku rezolucije 64×48: plot (x,y) radi isto što i DOT X,Y u Galaksijinom BASIC-u, samo mnogo brže: ekran se pomoću dve ugnežđene petlje i ove komande može popuniti za osam sekundi umesto za nešto više od minuta.

C i mašinac

Z88DK podržava i pisanje kombinovanih C i mašinskih programa. U tom slučaju, mašinski kod se unosi u zaseban fajl sa ekstenzijom .asm. Ukoliko se koristi fastcall mehanizam za poziv potprograma, moguće je preneti argumente iz C-a u mašinski program preko registra HL.

Slika 5 – C program za unos koordinata

Na slici 5 dat je primer C programa (unos.c) kojim se sa tastature unose koordinate na ekranu (X treba da bude od 0 do 31, a Y od 0 do 15). Y koordinata se pomnoži sa 32 i na to doda X koordinata. Tako se dobija apsolutna pozicija tačke na ekranu koja se, kao argument (putem registra HL), prosleđuje mašinskom potprogramu. Mašinski potprogram, dat na slici 6 (ispis.asm), vrednost koju je od glavnog programa dobio kroz registar HL uvećava za &2800 (početna adresa video-memorije u Galaksiji) i na tako izračunatu memorijsku adresu upisuje vrednost &FF – tako se na željenoj lokaciji na ekranu ispisuje karakter blok grafike. Isti ispis se iz glavnog programa može realizovati funkcijama gal_gotoxy i gal_putc iz header fajla zgalaksija.h (te instrukcije su u kodu programa ostavljene kao komentar). Za prevođenje se u ovom slučaju koristi komanda zcc +gal -create-app unos.c ispis.asm, koja program upisuje u fajl a.gtp.

Slika 6 – Asemblerski program za ispis karaktera

Podržano je čak i pisanje samo mašinskih programa, bez ikakvog C koda, pa se i čisto asemblerski programi, umesto na Galaksiji, mogu pisati u komfornijem modernom okruženju. Primer programa sa slike 7 ispisuje jedan karakter na ekranu i demonstrira poziv potprograma. Neophodno je da asemblerski program počne direktivom PUBLIC _main. Program snimljen u fajl samoasm.asm prevodi se sa zcc +gal -create-app samoasm.asm, i tako se dobija fajl a.gtp.

Slika 7 – Samo asembler, bez C koda

Upotreba emulatora

Najelegantniji način za razvoj programa napisanih na C-u je korišćenje emulatora Galaksije za PC, jer se tako .gtp fajlovi ne moraju prebacivati na Galaksiju tokom testiranja i ispravljanja grešaka. Postoji više emulatora za različite platforme, a među njima je verovatno najkorišćeniji JSGalmin, autora Ferenca Hindickog. Najjednostavnije je koristiti njegovu online verziju raspoloživu na linku – u tom slučaju ne mora se ništa download-ovati niti instalirati. Reč je o izuzetno moćnom alatu, sposobnom da emulira sve varijante Galaksije, od osnovne do Galaksije plus. U okviru emulatora se nalazi velika biblioteka softvera kojoj se pristupa pritiskom na taster sa crtežom kasete ispod ekrana. Moguće je i opcijom Choose file odabrati proizvoljni .gtp fajl. Nakon izbora željenog programa, na konzoli treba izdati komandu OLD, i emulator će učitati program u memoriju.

Na https://galaksija.epizy.com se, osim emulatora, može naći pregršt zanimljivih programa, korisnih rutina, analiza i materijala za učenje namenjenih Galaksiji.

Ovaj tekst je napisan uz pomoć mini-tutorijala za korišćenje z88dk sa Galaksijom, koji je razvio dr Aleksandar Miladinović, docent na Univerzitetu u Trstu. Autor teksta zahvaljuje gospodinu Miladinoviću na ustupljenom materijalu.