Call of Duty Black Ops 6 će po izlasku odmah biti dostupan na Xbox Game Pass-u

Neposredno pre nego što je Microsoft završio preuzimanje Activision Blizzard-a, kompanija je najavila da će biti potrebno neko vreme da se naslovi izdavača dodaju na Game Pass. Do sada smo videli samo jedno takvo dodavanje u obliku Diablo IV, ali kompanija je najavila još jedno, prilično značajno. Call of Duty: Black Ops 6 biće dostupan na Game Pass-u na dan izlaska kasnije ove godine.

Novi naslov na Game Pass-u

Microsoft računa na to da će debi novog Call of Duty naslova na njihovoj pretplatničkoj usluzi dovesti do značajnog povećanja broja članova Game Pass-a. Ovo je donekle kockanje, jer je najnoviji Call of Duty naslov gotovo svake godine bio najprodavanija igra. Microsoft će verovatno zabeležiti nižu direktnu prodaju Black Ops 6 na Xbox-u i PC-u, iako će i dalje generisati prihod od Game Pass-a i verzije za PlayStation (i možda čak i Nintendo Switch), kao i putem mikrotransakcija.

Trejler i postavka igre

U međuvremenu, Microsoft je objavio trejler uživo za Black Ops 6. Trejler prikazuje Bil Klintona, Margaret Tačer, Džordža H. V. Buša i Sadama Huseina, što daje verodostojnost glasinama da će se sledeća Call of Duty igra dešavati tokom Zalivskog rata. Saznaćemo mnogo više o Call of Duty: Black Ops 6 tokom prezentacije koja će se održati odmah nakon šireg Xbox događaja 9. juna.

Izvor: Engadget

