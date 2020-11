Call of Duty: Black Ops – Cold War ima brutalna pogubljenja

Takedown pogubljenja u Call of Duty: Modern Warfare and Warzone, third-person završnim potezima, od kojih su neki jedinstveni za određene operatore, bili su popularan dodatak. Ljubitelji poteza sa nožem u vratu biće zadovoljni njegovim povratkom u Call of Duty: Black Ops – Cold War.

Ovog puta i u singleplayer režimu

Ali pored third-person završnih poteza u multiplaier-u, sada postoje i first-person egzekucije u kampanji za jednog igrača. Redditor u/holibodiguard je snimio kako igra kampanju u easy difficulty setting, odnosno na najlak[em nivou.

Prvo uklanjanje uključuje lomljenje ruke neprijatelju, a zatim pucanje kroz vilicu, a taj klokotajući zvuk dok se umirući čovek guši sopstvenom krvlju predstavlja šlag na torti ove zastrašujuće animacije ubistva. Igranje u prvom licu sigurno doprinosi uticaju. Videćemo hoće li u narednom periodu biti nekih reakcija koje bi uticale na ostanak ovog elementa gejmpleja u popularnoj igri.

