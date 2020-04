Call of Duty: Mobile turnir sa milionskom nagradom

Call of Duty: Mobile je velikom brzinom došao do mesta jedne od najpopularnijih igara na svetu, a uskoro će dobiti i svoj prvi takmičarski turnir. Activision je otkrio da će Call of Duty: Mobile World Championship 2020 turnir, dobiti i nagradni fond koji uključuje više od milion dolara nagrada.

Kvalifikacije počinju 30. aprila

Online kvalifikacioni turnir počinje 30. aprila, i trajaće sve do 24. maja, nakon čega će i zvanično početi turnir. Detalji, kao što su struktura turnira, kako će se deliti nagrade i gde fanovi mogu da gledaju mečeve, sve to još uvek nije poznato u potpunosti, jedino je objavljeno kako se možete kvalifikovati.

Spinoff igrice Call of Duty za mobilne uređaje prošle godine je postao hit, i to besplatan hit moglo bi se reći. Dostigli su 100 miliona preuzimanja samo tokom prve nedelje od objavljivanja. Naravno, igre za mobilne telefone nikada do sada nisu bile tako popularne i velike kao PC igre i esportovi, ali PUBG Mobile, Clash Royale i Brawl Stars to menjaju iz korena. Za sada ih definitivno vodi CoD Mobile igra.

