Call of Duty Modern Warfare II ipak 15. septembra

Activision i Infinity Ward će otkriti Call of Duty: Modern Warfare II režim za više igrača zajedno sa ostalim detaljima na Next showcase događaju 15. septembra. Takođe su najavili da će beta verzija početi da se prikazuje 16. i 17. septembra na PlayStation konzolama.

Call of Duty: Modern Warfare II na svim platformama od 24. septembra

Moraćete da naručite primerak unapred kako biste dobili beta izdanje sa otvorenim i ranim pristupom. Nakon ranog pristupa, PlayStation 4 i 5 korisnici će dobiti otvorenu beta verziju od 18. do 20. septembra, a zatim će Xbox i PC dobiti rani pristup od 22. do 23. septembra, pri čemu će PlayStation dobiti otvorenu crossplay beta istog datuma. Konačno, otvorena beta crossplay verzija će biti dostupna na svim platformama od 24. do 26. septembra.

Zajedno sa režimom za više igrača, Infinity Ward je rekao da će pokazati kako će izgledati Call of Duty, uključujući mnogo više detalja u vezi sa Modern Varfare II. MFII je naslednik Call of Duty: Modern Warfare iz 2019., zasnovan na originalnoj podseriji Modern Warfare lansiranoj 2007. Novi naslov bi trebalo da stigne 28. oktobra i koštaće 70 dolara na svim platformama.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet